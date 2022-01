80-tallet er tiåret noen elsker å hate. Pastellfarger, skulderputer, hockeysveis og mokasiner med dusk og hvite tennissokker – nei, det vi vi helst slippe å oppleve igjen. Makan …

Men var det egentlig så ille? Tenk etter. Var ikke verden et litt tryggere og litt langsommere sted – tross alt?

Popgruppen a-ha herjer, Gro Harlem Brundtland blir statsminister, Berlin-muren faller helt på tampen og Bobbysocks vinner Melodi Grand Prix. Og har vi masse olje i Nordsjøen.

Dessuten ser en del legendariske og kule biler dagens lys i løpet av tiåret.

En skikkelig fin Volvo 740 Turbo begynner å bli sjeldent. Ikke ble det solgt veldig mange som nye heller. Den var kostbar.

Ny mulighet

Nå skal vi ikke påstå at at den aldrende Volvoen på disse bildene er den aller kuleste som dukket opp, men den var likevel en drømmebil for mange familier. Det er Volvo 740 vi snakker om. Her attpåtil i en litt "hårete" Turbo-utgave, som var toppversjonen den gangen. Dette var jo tross alt fra før turbo ble montert på alt mellom himmel og jord, og forgassere fortsatt var en vanlig greie under bilpanserne.

Men her dyttet Volvo inn en B230ET-motor som bød på hele 160 hestekrefter. Ikke så heftig i dag, men den gangen var du definitivt konge i gata om du hadde en slik bil, med den spesielle rutete grillen og de egne Turbo-felgene. Dette var kostbart og ikke for hvem som helst ... Den bød både på en god dose kjøreglede, soliditet, sikkerhet, litt lekenhet og en porsjon status.

Hadde du ikke muligheten til å oppfylle drømmen den gangen – så har du en ny mulighet nå. Den røde 1988-modellen er nemlig til salgs, hos Volvo-forhandleren Laastad og Co i Haugesund. Her har bilen de siste årene hatt en rolig pensjonisttilværelse og kun blitt brukt til kosekjøring på fine dager.

Var en svært vanlig bil

Nærmere en tidsmaskin tilbake til det glade 80-tallet kommer vi knapt. Mange 740-er har endt, som utallige Volvo-modeller før den, som rånebiler. Men denne har kommet unna det. Den er svært pen, original og har kun fått en lettere makeover for å holde stand mot tiden tann.

740 er den litt enklere varianten, med firesylindret motor av flaggskipet 760 som dukket opp i 1982. Da vakte den berettiget oppsikt med sin stramme, kileformede linjeføring. Et par år etter kom altså folkevarianten 740, med mindre motor, mindre utstyr og litt enklere utførelse. Vanligst var da også 740 GL, mens noen klinket til å kjøpe en GLE.

Turbo-utgaven var den tøffeste og dyreste. Den ble med drømmen for de fleste.

740 ble definitivt en suksess og var et vanlig syn på veiene i en årrekke. Modellen ble avløst av 940 i 1990. Eller kanskje rettere sagt supplert. De to ble produsert parallellt i et par år, før 940 tok over stafettpinnen som Volvos største modell.

Man kan mene mye om 80-talls moten, men den var i alle fall særegen.

Prisøkning

Nå er den røde 740 Turboen altså ute etter en ny eier. En som kanskje ikke hadde anledning til å oppfylle bildrømmen den gangen den var ny. Men nå er sjansen her igjen.

Selv om prisantydningen på drøyt 200.000 kroner kanskje ved første øyekast kan synes stiv, kan den nok likevel være en god investering. Få ble solgt og enda færre finnes igjen.

Dessuten har prisene på eldre Volvo steget både mye og fort de siste årene. Nå er det 700-serien som for alvor trer inne i klassikernes rekker.

Har du fortsatt pastellfarget dressjakke med skulderputer og lisseslips hengende i skapet og en stress-koffert på loftet? Det er bare å finne det fram igjen. Det passer perfekt til denne bilen.

