Det Riise gjorde på første trening imponerte Avaldsnes-veteranen

Avaldsnes-profil Hanna Dahl (26) synes John Arne Riise (41) gjorde et godt førsteinntrykk da han ledet laget for første gang mandag.

Hanna Dahl har spilt i Avaldsnes siden 2013 og vært med på både flere seriesølv og nedrykkskamp med klubben i Toppserien.

Nå entrer klubben en ny tid under ledelse av John Arne Riise. Mandag ledet den tidligere landslags- og Liverpool-stjernen sin første Avaldsnes-trening som trener, i det som er Riises første trenerjobb på toppnivå.

– Han er jo veldig giret. Han har vært på fra starten av og han stiller krav helt fra begynnelsen av og det tror jeg er viktig at det kommer allerede nå på kvinnefotballen, sier Dahl til TV 2, og fortsetter:

– For jeg har følt gjennom årene jeg har spilt at det settes lite krav til oss i forhold til herrene. Han er på plass med en gang og det gir enda mer motivasjon til å bli bedre når han stiller krav til oss.

KRAV: Hanna Dahl er glad John Arne Riise setter krav fra dag én. Foto: Jan Kåre Ness

– Forventningene til Riise er store

Riise selv ser frem til å jobbe med Avaldsnes-damene. Han er klar på at han skal stå for det han tror på og ha høye krav og forventninger til sine spillere.

– Det viktigste for meg er at de har tro på det vi jobber med og er lærevillige, og det vet vi jo. Jeg har sett på noen treninger før jul, og vi startet i dag og vi vet at alle er ivrig til å bli bedre, sier Riise til TV 2.

Treneren, som rykket ned med Flint forrige sesong, påpeker videre at ambisjonene er allerede er tydeliggjort for spillerne.

– Vi hadde et møte om hva jeg krever og forventer og hva som venter dem også. Jeg tror de er giret de også, så får vi bare ta dag for dag, men jeg tror vi gleder oss til å komme skikkelig i gang.

Dahl håper Avaldsnes, som akkurat holdt plassen sist sesong, kan slå godt fra seg i Toppserien i 2022.

– Forventningene er store til Riise, og til oss selv, konkluderer Dahl.

