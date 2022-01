Full krangel om TV-program: «Jævligste jeg har sett»

I Discovery+ og TVNorges nye TV-program «16 ukers helvete», skal seks kjendiser gjennomføre en livsstilsendring der målet er å få en sterkere, sunnere og lettere kropp på 16 uker.

Her får de blant annet hjelp av skiløper Martin Johnsrud Sundby og ernæringsekspert Anette Skarpaas Ramm.

Slakter konseptet

På Twitter slakter forfatter og blogger Linnéa Myhre (31) konseptet, blant annet fordi hun mener det har fokus på vekt, og reagerer på at alle deltakerne skal spise samme mat og mengder i 16 uker.

Christer Falck på sin side, mener konseptet har funket og har gode hensikter.

Det var VG som først omtalte saken.

Tråd: TVNorges «16 ukers helvete» er kanskje det jævligste jeg har sett siden Kari Jaquesson lagde slanke-tv med BARN i 2006. Hva er det dere DRIVER MED, TVNORGE?? ER DET INGEN VOKSNE PÅ JOBB? — Linnéa Myhre (@linniiie) January 10, 2022

I flere meldinger på Twitter utdyper Myhre hva hun mener er kritikkverdig med konseptet. I noen av meldingene etterlyser hun blant annet mer folkeopplysning og en psykolog.

– Vektreduksjon er ikke målet

Discovery forteller at kritikken til Myhre er basert på å ha sett ett og et halvt program, og at deltakerne blir veid to ganger i programmet, ved start og slutt.

– I sammenheng med det gjennomgår de også en legesjekk, for å utrede risikofaktorer ved start, og for å se en eventuell bedring ved slutt, forteller Ola-Magnus Svihus, kommunikasjkonsrådgiver i Discovery til God kveld Norge.

– Vektreduksjon er ikke målet her; noen vil bli lettere, noen vil bli sterkere, men alle vil bli sunnere. Underveis i programmet blir de også fulgt av en klinisk ernæringsfysiolog, som hele tiden sørger for at de får et individuelt tilpasset opplegg, forteller han videre.

Svihus forteller at hensikten med programmet er å vise at man ved endringer i kosthold og fysisk aktivitet ikke bare kan få gode resultater, men også oppnå enorme helsegevinster.

– Først og fremst er det kanskje litt kjedelig å følge dette opplegget, og i bakkant av deltakelsen er det nok noe deltakerne kommer til å fortsette med, og noe de kommer til å droppe. Per dags dato er det derimot ingen tvil om at opplegget har vært livsstilsendrende for deltakerne, men det svarer de bedre på selv, sier han videre.

Ønsket å kunne løfte sin egen sønn

Én av deltakerne i programmet er Christer Falck (52), som er sterkt uenig med kritikken Myhre kommer med. På Facebook skriver han blant annet at han mener programmet funker, og at det har gode hensikter.

– Vekta har vel vært den minst viktige delen av programmet og den delen som det har vært minst fokus på, i alle fall fra produksjonens side, skriver Falck på Facebook.

Videre skriver han at han godt vet hva hans egen «trivselsvekt» er, og har verktøyene han trenger for å holde den der.

– Verktøy jeg ikke hadde for fire og en halv måned siden. Verktøy alle burde ha, som sliter med vondter og kanskje det lille sideflesket som gjør at kroppen går litt saktere enn ønsket, skriver han.

Videre i innlegget på Facebook, skriver Falck at en av grunnen til at han ønsket å være med i programmet var tanken på å kunne løfte sin kommende sønn.

– Når man veier 114 kilo, hadde sikkert rullinga på bakken gått lett, men å komme seg opp etterpå hadde jeg nok slitt mer med, skriver han.

Har ikke følt seg presset til noe

Falck har også slitt med vonde knær lenge, men forteller at han nå endelig kan gå helt normalt igjen.

– En fysioterapeut ved navn Lydia fra Løten ga meg også alle triksene i boka. Hun målte også livskvaliteten min før og etter programmet. Jeg har gått fra 93.5% vondt til 12.5%, bare i knærne (se bilde). Målbare tall, Linnea, skriver han.

Falck skriver også at han aldri følte seg presset til å gjøre noe han ikke ønsket selv, i løpet av programmet.

– Vi har hatt med oss en verdensmester som har lært oss hvordan vi skal trene, en ernæringsekspert til å fortelle oss hva vi kan og bør spise og vi har fått et program utdelt, spesiallaget våre kropper og våre mål (både midjemål og de overordnede), og vi har fått en oppskrift på hvordan vi kan bli en bedre versjon av oss selv.

– Vi har fått en laaang kickstart på noe som kan vare livet ut, om vi alle er flinke nok til å passe på oss selv, og sikkert også hverandre, skriver han.

Det har ikke lykkes God kveld Norge å få en uttalelse av Linneah Myhre.