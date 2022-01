ABC News: Robert Durst er død

Durst døde i et fengselssykehus i Stockton i California av naturlige årsaker knyttet til en rekke helseproblemer, opplyser forsvareren hans.

Durst ble den 14. oktober dømt til livsvarig fengsel for å ha skutt og drept sin venn Susan Berman i Beverly Hills i 2000.

Han ble i november også tiltalt for å ha drept sin kone Kathie, som forsvant i januar 1982 og er erklært død.

Påtalemyndigheten i Los Angeles mener Durst drepte Berman fordi hun hadde hjulpet ham med å dekke over drapet kona og var i ferd med å avsløre saken. De mistenker også Durst for å ha stått bak drapet på en mann i Texas, som oppdaget eiendomsarvingens identitet da han skjulte seg i Galveston etter drapet på Berman.

Durst ble imidlertid frikjent i denne saken i 2003, etter å ha hevdet at han skjøt mannen i selvforsvar.

TV-serien skapte ny oppmerksomhet rundt Durst, særlig fordi det ser ut til at han kommer med en oppsiktsvekkende tilståelse mens mumler til seg selv på badet, uvitende om at han fortsatt bærer en påslått mikrofon.