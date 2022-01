Koreanske SsangYong har hatt en omskiftelig tilværelse på det norske markedet siden merket først dukket opp. Ifølge Brønnøysundregisteret ble SsangYong Norge AS stiftet 20. juni 1985, og registrert i Enhetsregisteret 19. februar 1995. Selskapet er i dag en del av Gill Gruppen som også importerer flere andre bilmerker til Norge.

Med modeller i utakt med markedets ønsker for drivlinjer, og spesifikasjoner i minst like stor utakt med norske avgiftsbestemmelser, har salget av SsangYong-modeller som Korando, Rexton og Tivoli vært svært beskjedent de senere årene. I 2021 viser tallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken bare 10 nyregistrerte SsangYong, og det er langt fra nok til å forsvare fortsatt import og drift i Norge.

Nye eiere

– Betyr dette kroken på døra for SsangYong-importen til Norge, daglig leder Jan-Kåre Holmedal?

– Dersom salgstall for 2021 skulle være eneste premiss, finnes det vel ingen eier i verden som ville velge å fortsette. Men nå er det slik at det skjer mye med SsangYong for tiden, det gjør at vi fortsetter som hittil, sier Holmedal.

– Kan du utdype dette litt?

– Fabrikken har nettopp skiftet eier. Indiske Mahindra har valgt å selge seg ut, og inn er kommet den koreanske gruppen Edison, som er en elbil-produsent. Når den nye finansieringen av driften er på plass, kan det komme til å skje mye spennende fremover.

SsangYongs store SUV, Rexton. Foto: Ssangyong

Nye modeller i år

– Dette vil først og fremst handle om elektriske modeller?

– Elbiler er selvsagt et nøkkelord. SsangYong har allerede utviklet en el-utgave av Korando, og har – som alle andre – sterkt fokus på dette området.

– Kommer el-Korando til Norge?

– Nei, det finnes ingen konkrete planer om å ta denne modellen hit til landet foreløpig, fastslår Jan-Kåre Holmedal, som legger til at SsangYong-fabrikken er under omfattende restrukturering for tiden.

– Det er nettopp inngått et omfattende samarbeid med BYD formutvikling og tilgang til batterier, og vi har god grunn til å forvente at nye aktuelle modeller vil dukke opp allerede i år, blant annet venter vi en spennende ny el-pickup, sier han videre.

SsangYong siden 1954

– Så når dette toget forlater stasjonen, vil dere fortsatt være ombord?

– Ja, absolutt. Vi skal være der! Vi legger ressursene dit vi mener vi kan oppnå størst salgsvolum til enhver tid, slutter Jan-Kåre Holmedal.

SsangYong Norges hjemmeside lister opp tre modellserier for tiden:

Korando, med priser fra 458.800 til 528.800 kroner

Rexton varebil fra 478.533 til n572.570 kroner

Rexton Sport pickup fra 365.834 til 502.335 kroner.

Antall forhandlere er for tiden 29, fra Finnmark i nord til Agder i sør.

"Verdens styggeste bil"

SsangYong ble for øvrig etablert i 1954. Fra starten av bygde fabrikken jeeper for den amerikanske hæren.

Den første modellen som ble lagt merke til her i landet, var Musso, som kom på markedet i 1993. Bilen hadde et iøynefallende design som mange likte. Mange likte også at motorene kom fra Mercedes-Benz, blant annet en 2,9 liter 5-sylindret diesel.

Den store flerbruksbilen Rodius som ble lansert i 2004, er det sikkert også mange som husker, om ikke annet, så fordi den ble kåret til verdens styggeste bil i 2005. TopGear beskrev den som «en bil som ser ut som den falt fra hverandre under en pub-slåsskamp, og ble sydd sammen igjen av en blind mann. (Wikipedia)»

