Timingen kunne ikke vært bedre, når Mercedes lanserer sin nye, ladbare hybrid: C-klasse 300 e plug-in hybrid. Her snakker om vi den populære mellomstore sedanen og stasjonsvognen – som har fått klasseledende rekkevidde på opptil 111 kilometer.

Det passer perfekt med innføringen av det nye avgiftssystemet – som krever 100 kilometers rekkevidde for fullt avgiftsfritak.

Dermed starter prisene på henholdsvis 615.000 og 640.000 kroner for sedan og stasjonsvogn.

De første bilene forventes å være på norske veier allerede i januar.

Over 300 hestekrefter



Total systemeffekt er på 313 hestekrefter og 550 Nm. Det gir en akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 6,1 sekunder for sedanen, og 6,2 sekunder for stasjonsvognen.

Topphastigheten er 245 km/t (240 km/t for stasjonsvogn) – men dersom du kjører i ren elektrisk modus, er topphastigheten 140 km/t.

Dessverre for mange, er det ikke snakk om firehjulsdrift. Her er det bakhjulsdrift som gjelder.

Sedanen kan kjøre opptil 111 kilometer på strøm. Foto: Mercedes - Benz - Global Communi

Krever plass

Batteripakken er utviklet internt hos Mercedes. Det er en del av fjerde generasjons batterifamilie og har en kapasitet på 25,4 kWt.

C 300 e plug-in hybrid støtter hurtiglading, og et utladet batteri kan lades fullstendig opp på rundt 30 minutter gjennom en 55 kW DC-lader. En 11 kW AC-lader er tilgjengelig for lading via ladeboks.

Når det gjelder plassering av batteriet har nye C-Klasse fordeler sammenlignet med forrige modell. Bagasjeromsgulvet er nå flatt, og det er særlig merkbart i stasjonsvognmodellen.

Men det går likevel utover bagasjekapasiteten. Selv om den har økt med 45 liter, er den fortsatt på "bare" 360 liter totalt. En vanlig C-klasse stasjonsvogn rommer 490 liter.

Dersom du legger ned baksetene er bagasjekapasiteten på 1.375 liter, noe som er en økning på 40 liter fra forrige modell.

Luftfjæring og nivåregulering bak er standard for både sedan og stasjonsvogn.

Dette interiøret er det ikke lett å overgå i denne klassen. Mercedes har latt det dryppe ned en del godsaker fra flaggskipet S-klasse.

En-pedal-kjøring

Energi-gjenvinningsfunksjonen er forbedret i samspill med den hydrauliske bremsen – og har nå en effekt på over 100 kW.

Dersom føreren ønsker å påvirke energi-gjenvinningsgraden, kan vedkommende gjøre det direkte i tre trinn kontrollert av vippebrytere bak rattet. Dette er mulig i alle kjøremodusene unntatt Sport.

I kjøremodus D- kan føreren oppleve "en-pedal-følelsen". Når føreren tar foten av gasspedalen vil bilen bremse rent elektrisk i en slik grad at den hydrauliske fotbremsen ofte ikke er nødvendig.

Siden batteripakken stjeler en del plass, er det nok stasjonsvogn som vil gjelde for mange.

Får teknikk fra flaggskipet

Nye C-klasse henter flere høydepunkter fra nye S-klasse, der blant annet den sentrale multimediaskjermen er et tydelig element. Her kan kjøretøy- og komfort-funksjonene styres ved hjelp av den stående berøringsskjermen.

Dashbordet og multimediaskjermen er vippet seks grader mot førerplassen.

Som standard leveres C-Klasse med LED High Performance lys. Men du kan oppgradere til Digital Light, som vi kjenner igjen fra S-Klasse.

Sistnevnte har en lysmodul med tre ekstremt kraftige LED-lys i hver lampe, hvor lyset blir reflektert og sendt videre av 1,3 millioner mikrospeil. Oppløsningen blir derfor mer enn 2,6 millioner piksler per bil. Dette gir føreren optimalt med lys uten å blende andre kjøretøy, noe som gir økt sikt og dermed også sikkerhet.

Denne revolusjonerende lysteknologien kan gjøre kjøringen tryggere ved å projisere ledelinjer, symboler og animasjoner på veien.

Det åpnes for bestilling av C 300 e plug-in hybrid nå.

Viser bredden på bilen

For eksempel projiseres to føringslinjer når du støter på veiarbeid. Disse avgrenser grovt sett bilens bredde. Føreren får derfor enda bedre veiledning i den innsnevrede kjørebanen.

Den intelligente teknologien fremhever fotgjengere i faresonen med en spotlight-funksjon, og tydeliggjør posisjonen med projiserte retningspunkter.

Sjåfører som kjører mot den foreskrevne retningen på motorveier, eller enveisgater, advares med et symbol. Det samme advarsels-symbolet vises før du kjører mot rødt lys eller et stoppskilt.

Men alle projiseringsfunksjoner er avhengige av lokale veitrafikkregler, og er delvis tilgjengelige i USA, EU, Kina og Gulfstatene.

Her i Norge sitter vi nå bare å venter på at denne modellen skal få tilleggs-betegnelsen 4Matic – som betyr firehjulsdrift, på Mercedes-språk.

