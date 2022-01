Riise etter første Avaldsnes-økt: – Jeg føler at presset er der

Det var ikke alt på Riises første økt som gikk etter planen... Se video øverst!

John Arne Riise hadde sin første treningsøkt med toppserielaget Avaldsnes mandag ettermiddag. Den tidligere landslags- og Liverpool-profilen undertegnet en toårskontrakt med klubben før nyttår.

– Det var deilig å komme i gang. Jeg signerte jo for en måned siden, så det var deilig etter fire uker å komme på feltet. Vi har jobbet mye i kulissene, men det er her jeg trives best: på feltet, sier Riise til TV 2.

Riise fikk en tøff start på sin trenerkarriere forrige sesong, da han rykket ned fra tredjedivisjon med Tønsberg-klubben Flint. Sunnmøringen forventer at mange vil rette øynene mot ham i tiden som kommer.

– Jeg føler at kanskje flere følger med og både vil at jeg skal mislykkes og lykkes. Det gjør jeg. Det kjente jeg med Flint også, og da jeg var spiller. Folk følger med og vil at du skal mislykkes, og at jeg skal lykkes, og det... Ja, jeg føler at presset er der og at folk følger med. Samtidig er jeg trygg på at den jobben jeg gjør er bra, og at jeg er en god trener som også har mye å lære og bare blir bedre, sier 41-åringen og legger til:

– Presset vil alltid være der, og jeg trives best med press. Det gjør at jeg er skjerpet. Så er det min jobb å få den mentaliteten og fokuset over på jentene også. Det blir mer press på oss, og da skal vi være klare til å takle det.

Veteranen positiv til Riise: – Gir mer motivasjon

Hanna Dahl, som har spilt i Avaldsnes siden 2013, ser frem til å jobbe sammen med den tidligere Flint-treneren de to neste sesongene. Hun synes Riise gjorde en god figur på første trening:

– Han er jo veldig giret, og har vært på fra start. Han stiller krav helt fra begynnelsen av, og det tror jeg er viktig, at de kommer allerede nå på kvinnefotballen. Jeg har følt opp igjennom årene jeg har spilt at det settes for lite krav til oss sammenlignet med herrene. At han er på plass med en gang, det gir enda mer motivasjon til å bli bedre når han stiller krav til oss.

POSITIV: Hanna Dahl er glad for at John Arne Riise stiller krav fra start i Avaldsnes. Foto: Jan Kåre Ness

Landslagsspiller Karina Sævik måtte stå over store deler av Riises første trening med en skade og har ikke helt fått dannet seg et bilde av sin nye sjef.

– Ja, jeg ble jo overrasket, men jeg har ikke tenkt så mye på forhånd da, enten positivt eller negativt, sier Sævik til TV 2 om ansettelsen av Riise.

– Han får gi det innrykket han vil selv, så får vi se, la hun til.

John Arne Riise er klar på at det er store forskjeller mellom å trene Flint og Avaldsnes.

– Nå var jeg breddefotballtrener i Flint og det er stor forskjell på breddeidrett og toppidrett. Da tenker jeg på teamet rundt, når det kommer til analyse, trenere og hvordan klubben drives, så er det stor forskjell. Det er jo normalt, fordi det er bredde- og toppidrett. Jeg har ikke vært vant til det som trener, men som spiller visste jeg hva de dreide seg om.

– Handler om å rette opp inntrykket



Avaldsnes havnet så vidt på trygg plass i Toppserien forrige sesong etter en tung avslutning med seks strake tap. Riise mener at det blir for langt å se opp mot toppen av Toppserien og anser det som lite realistisk at Avaldsnes i 2021 skal ta opp kampen mot Brann, Vålerenga, Lillestrøm og Rosenborg.

– Med tid så er det å etablere oss på topp-fem. For min del den første tiden så handler det om å rette opp inntrykket fra i fjor, som var skuffende på mange områder. Vi må vise at klubben tar steg på banen og så er det å befeste oss som topp-fem-klubb og kanskje enda høyere også etter hvert.

Selv har han klokkertro på at spillerne vil gjøre alt de kan for å forbedre fjorårets 8. plass, en sesong som endte med seks strake tap.

– Det viktigste for meg er at de har tro på det vi jobber med og er lærevillige, og det vet vi jo. Jeg har sett på noen treninger før jul, og vi startet i dag og vi vet at alle er ivrig til å bli bedre. Vi hadde et møte om hva jeg krever og forventer og hva som venter dem også. Jeg tror de er giret de også, så får vi bare ta dag for dag, men jeg tror vi gleder oss til å komme skikkelig i gang, sier Riise om sine spillere.

