Har planen klar for Oslo dersom de nasjonale tiltakene blir opphevet

I forrige uke ble det registrert cirka 10.000 smittede i Oslo, som er rekordhøyt.

Mandag deltok byrådslederen i et digitalt møte med forretningsutvalget i bystyret. Der pekte han på at Oslo, til tross for rekordhøye smittetall, har god kapasitet i helsetjenesten.

– Selv om det er svært mange smittede, holder antall innlagte seg ganske lavt. I dag er det 84 innlagt på sykehusene i Oslo med koronasmitte. Til sammenligning førte 8600 smittede i mars 2021 til at det var 160 innlagt i begynnelsen av april på de samme sykehusene, sa Johansen.

Han mener tallene viser at vaksinene, sammen med høy vaksinedekning i Oslo, gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

– Selv om smittetallene er veldig høye, er situasjonen mindre alvorlig enn den var tidligere i pandemien, sa byrådslederen.

Mener det er naturlig å lette på tiltak

Siden midten av desember har det vært innført strenge, nasjonale tiltak i Norge. Disse varer frem til 14. januar, men regjeringen har allerede forespeilet at det vil komme lettelser.

TILTAK: Både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har skiltet at det kommer lettelser i nasjonale tiltak denne uken. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Johansen mener det er helt naturlig med lettelser nå.

– Det var nødvendig med strenge nasjonale tiltak da omikron kom for å få mer kunnskap og være sikre på at smittespredningen ble bremset. Regjeringen har signalisert at det kommer justeringer. Det er bra og helt naturlig gitt situasjonsbilde vi har nå, sa han under møtet.

Johansen sa at han ikke kjenner til hvilke justeringer som kommer eller hvor mye ansvar som igjen eventuelt overlates til den enkelte kommune.

Han har imidlertid planen klar dersom det blir opp til Oslo å selv regulere tiltaksnivået.

– Byrådet forbereder seg på at tiltakene igjen kan bestemmes i Oslo. Vi er klare til å iverksette en lokal koronaforskrift i Oslo med tiltak basert på faglig råd og situasjonen her i byen, sa Johansen.

Etter regjeringen har offentligjort de nasjonale bestemmelsene, vil byrådet gjøre det kjent for befolkningen hva som vil gjelde for Oslo.

Det var Aftenposten som omtalte møtet først.

Vil gi tillitt til serveringsbransjen

Johansen fikk også spørsmål om hva som skjer i Oslo, dersom regjeringen beslutter å oppheve den nasjonale skjenkestoppen.

– Jeg vil generelt si at man er godt forberedt ute i serveringsbransjen, sa Johansen.

Han viste til at han har snakket med mange i hotell- og serveringsbransjen og at de viser høy kompetanse på smittevern.

– Jeg tror det er viktig å gi tillitt til denne delen av næringslivet. Man skal ha veldig gode grunner for å ikke gjøre justeringer knyttet til det, uavhengig om det er lokale eller sentrale tiltak, sa byrådslederen.

Byrådet vil gjøre grundige vurderinger av den totale tiltaksbyrden, ikke bare av skjenkestoppen, og Johansen viste blant annet til gult og rødt nivå på skolene.

– Å diskutere forholdsmessighet er veldig viktig for oss å ta opp videre.