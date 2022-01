Norges mest kjente milliardær åpner opp om pengetapene

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Hotelleier og investor Petter Stordalen forteller om hvordan pandemien har påvirket han – og bransjen han lever for.

Petter Stordalen startet karrieren sin som jordbærselger. Siden den gang har han kommet en lang vei, og har nå en formue på 19 milliarder per 2021. Men som mange andre, har også hans virksomheter fått svi som følger av pandemien.

– Det gjelder for hele bransjen. Ikke bare for hoteller, men hele reiselivet. Kulturlivet er jo kanskje de som er rammet aller hardest.

En usikker hverdag

Da Erna annonserte at vi skulle få hverdagen vår tilbake i september i fjor, merket hotellkjeden til Stordalen en enorm pågang. Folk ville møtes igjen, konferanser ble bestilt og turistene strømmet til.

– Det ble to-tre veldig bra måneder, men så kom omikron-varianten. Da ble det full lockdown igjen for bransjen vår.

Nok en gang fryktet hans 8000 ansatte for jobbene sine.

– Denne gangen bestemte vi oss for å ta med de ansatte gjennom denne perioden, selv om det kom til å stille, og det ble det. Det er restauranter og hoteller som nesten ikke har noen gjester.

I starten var det mulig å få kompensasjon av staten. Da fikk de en liten andel av lønna til de ansatte som var på jobb. Stordalen forklarer at dette utgjorde rundt 15 millioner på en måned, selv om lønnsavgiftene deres er rundt 300 millioner.

– Under hele denne perioden har vi fått omtrent minst. Vår virksomhet utgjør 100 hoteller bare i Norge, og tilsvarene restauranter.

NY BOK: Hotelleier og investor Petter Stordalen utgir en ny bok. Foto: God Morgen Norge

Skrev bok om krisen

Investoren innrømmer at han har vært heldig, og at han har måttet håndtere få kriser i sitt liv. Tapet av hans far, finanskrisen og den gangen han fikk sparken, er hendelser som har satt sine spor. Likevel er det lite som kan måle seg med denne.

Dette har resultert i Stordalens nye bok «Apollo Metoden», som handler om pandemien – sett fra en næringslivsleders ståsted.

– Denne gangen var det brutalt. Jeg ble anbefalt å skrive ned hva jeg opplevde, det var det som etter hvert ble til en bok. Når vi brukte «Apollo», så var det for å eksemplifisere hva mennesker kan utrette når de blir satt på prøve.

Disse erfaringene har gitt Petter mye visdom. Han har lært at det er viktig å ikke stå alene, og anser seg heldig som har en familie som er der for hverandre. I tillegg er han takknemlig for ledelsen i Nordic Choice.

– Men mest av alt, så har jeg lært at dersom du blir satt i en sitasjon som du tenker ikke er mulig å håndtere, så vil mennesker finne løsninger.

Samboer og nye investeringer

Rett før pandemien gjorde hotellkongen nok en voldsom investering. Han kjøpte hoteller i Finland og 40 prosent av reiseselskapet Ving.

– Det er det fantastiske med business, timing er det man er ute etter. Jeg mente at jeg hadde gjort den beste dealen i livet mitt når jeg kjøpte Ving, men det interessante er at hvis du hadde tilbudt meg Ving-dealen i dag, stående midt i denne krisen, så hadde jeg fortsatt gjort den samme dealen, sier han og fortsetter:

– Kämp Collection Hotels, som vi kjøpte i Finland som er Finlands nummer én «high-end» kjede. Den har overlevd to kriger og kommer til å overleve flere. Det samme er det med Ving. Vi ser med en gang det åpnes opp, så folk vil reise til Syden. Man kan ikke angre på valg man har gjort, fastslår hotelleieren.

Under pandemien har Stordalen også gjort en stor investering i kjærlighetslivet sitt.

Da Norge stengte ned 12. mars 2020, kom kjæresten hans Martha til Oslo. Uten forvarsel ble paret samboere.

– Det var fantastisk for meg. Jeg fikk andre ting å tenke på enn bare business. Når en sånn krise treffer deg, så er du kontinuerlig bekymra for alle selskapene dine hele tiden, og da er det fint at noen andre tar bort det, så du får litt pause, avslutter han.