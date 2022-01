Velger-protesten fortsetter å ramme Ap

Verst går det ut over Ap denne gangen, som faller for tredje måned på rad. Helt siden hvetebrødsdagene i oktober hvor partiet oppnådde småpene 27,9 prosents oppslutning, har pilen pekt jevnt og bratt nedover for Støre. Ap har mistet mer enn hver femte velger siden den gang. I januar stoppet oppslutningen på 21,7 prosent.

Siden sist måling i begynnelsen av desember, har vi blitt kjent med den nye omikron-varianten. Et superspreder-julebord på Aker Brygge bidro til at regjeringen innførte en av Europas strengeste skjenkeregler og har siden vært satt under et voldsomt krysspress fra rødgrønne ordførere, restaurantbransjen, fagbevegelsen og opposisjonen om å lempe på skjenkestoppen. I tillegg har regjeringens kompensasjonsordning for strømkundene vært utsatt for stadig sterkere kritikk i takt med stadig flere prisrekorder på strøm.

Ap-velgerne valfarter til Høyre (netto 26.000 velgere) og ikke minst til SV (netto 42.000 velgere). Rødt og MDG plukker også med seg en slump velgere. Over 100.000 av Aps velgere fra valget i fjor har forsvunnet opp på gjerdet. Det eneste partiet som Ap henter nevneverdig med velgere fra, er regjeringspartner Senterpartiet.

Til tross for det, ser Senterpartiet ut til å bremse nedgangen. Men Trygve Slagsvold Vedum må helt tilbake til i fjor sommer for å finne sist gang han gikk frem på en av Kantars månedlige målinger for TV 2.

Senterpartiets kriseoppslutning forklarer nok hvorfor Vedum i helga nærmest forskutterte lettelser i skjenkestoppen for en hardt prøvet restaurantnæring. Til tross for at han egentlig bare lirte av seg selvfølgeligheter om at inngripende tiltak som skjenkestopp må være forankret i helsefaglige råd, så skrudde landets finansminister til forventningene om at den nasjonale skjenkestoppen oppheves i løpet av denne uka. Det fremstod som at han nærmest lovte lettelser for skjenkebransjen. Han nevnte ikke antallsbegrensinger, avstandsregler eller rødt nivå på skolene, men snakket spesifikt om skjenkestoppen. Slikt blir lagt merke til når det kommer fra landets finansminister og nummer to i regjeringen.

Vedum har åpenbart et behov for å komme på offensiven. Men det er mye vanskeligere å fremstå som den vanlige mann og kvinnes forsvarer når du sitter i førersetet av en regjering med ansvaret for alle tiltak og kompensasjonsordninger som angripes fra alle hold.

For eksempel må Senterpartiet nå forsvare at offentlig eide kraftselskaper håver inn flere titalls milliarder kroner i rent overskudd på bekostning av alle landets strømkunder, samtidig som regjeringen kun kompenserer for en brøkdel av dette overskuddet.

Det skal sies at målingen ble tatt opp i forrige uke, før Vedums utilslørte hinting om lettelser i skjenkestoppen og før regjeringen la frem den forsterkede strømrabatten.

Til tross for at nedgangen til Sp er bremset eller sementert, betyr 10,7 prosents oppslutning i januar at Vedum faller utenfor pallen. Frps fremgang på 1,4 prosentpoeng gjør at Sylvi Listhaug ville vært partileder for landets tredje største parti, hvis det hadde vært valg nå.

Frp har benyttet enhver tenkelig anledning til å høylydt kritisere regjeringens korona- og strømtiltak, og belønnes av velgerne. Partiet går mest frem på januarmålingen, men sliter fortsatt med å hente inn tapte velgere fra i fjor høst og ligger fortsatt bak valgresultatet.

Rødt er denne målingens andre vinner, med en fremgang på 1,3 prosentpoeng. Bjørnar Moxnes og flere av hans nye stortingskolleger, ikke minst energipolitisk talsperson Sofie Marhaug, har åpenbart lyktes i sin prinsipielle og gjenkjennelige kritikk av både strømmarkedet og støtteordningene. Rødt har en lojalitet på nesten. 90 prosent av tidligere velgere og henter i tillegg nye velgere fra både Ap og Sp.

SV ligger fortsatt godt over valgresultatet til tross for en nedgang på 0,7 prosentpoeng på denne målingen, og ser fortsatt ut til å tjene godt på ikke å sitte i regjering. Partileder Audun Lysbakken opplever en lojalitet på 80 prosent av tidligere velgere, men det er velgerflukten fra Ap som løfter han. Mer enn hver femte SV-velger stemte Ap sist valg.

KrF er inne i en dødsspiral. Til tross for en beskjeden fremgang siden sist, så viser bakgrunnstallene at partiet ikke makter å hente noen nye velgere til partiet siden sist valg. Hvis det ikke endrer seg, fortsetter partiet sin taktfaste og rolige marsj mot kirkegården.

Venstre ligger stabilt på 5,1 prosent. Partileder Guri Melby kan notere seg for en imponerende lojalitet (til Venstre å være) på 83 prosent. Partiet mister noen velgere til Høyre, men henter nesten tilsvarende tilbake fra Ap. I tillegg plukker de noen velgere ned fra gjerdet og blant ferske førstegangsvelgere.

MDG karrer seg over sperregrensen dem samme måneden som partileder Une Bastholm kommer tilbake fra foreldrepermisjon. Men fremgangen er svært skjør. Den skyldes i hovedsak at hver femte MDG-velger kommer fra gjerdet.