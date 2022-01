Nordmenn har lyst på elektrisk pickup. Det er det ingen tvil om. Da Tesla viste sin Cybertruck for flere år siden – var interessen enorm. Hadde vi fått den levert til Norge, ville det trolig vært tusenvis av kjøpere her.

Responsen lot ikke vente på seg da Ford avduket sin el-pickup F-150 Lightning, heller. Ford Norge fikk et ras av henvendelser.

I tillegg er dessuten over 3.500 nysgjerrige nordmenn medlem av en egen Facebook-gruppe som håper at enda en annen amerikansk el-pickup-produsent skal etablere seg her i landet. Nemlig Rivian.

Men Tesla er laaaangt på etterskudd med Cybertruck, Ford har alt for stor etterspørsel for sin Lightning til å kunne prioritere Europa – og etter en lovende start, er det blitt stille rundt Rivian-etableringen i Norge.

Kanskje er denne barskingen redningen?

Ville du gjerne hatt en slik på norske skilter?

Kjempekupp!

Det er kanskje ikke overraskende at det er en amerikansk bilprodusent som står bak enda en nyhet i dette segmentet. Chevrolet kommer nemlig med Silverado EV.

En bil som ser ut til å følge en klassisk, amerikansk pickup-oppskrift – og som ruver godt i både terrenget og gatebildet. Plattformen er forresten den samme som brukes i den kommende pickup-verstingen Hummer EV.

Selv den foreløpige grunnmodellen, Silverado WT, er en skikkelig kraftpakke. Den har 510 hestekrefter!

Priser

Firehjulsdrift er standard – og hør på dette: Rekkevidden oppgis til 640 kilometer. Det tallet er altså basert på den strenge og trolig mest realistiske målemetoden, kalt EPA.

I Europa forholder vi oss til WLTP. Denne gir normalt betydelig lengre rekkevidde.

Vi har så langt ikke fått bekreftet prisen på innstegsmodellen. Men toppmodellen vil koste fra rundt 930.000 kroner.

Amerikanske nettsteder skriver imidlertid at det vil komme flere billigere varianter av Silverado – helt ned i under 400.000 kroner. Da begynner det å bli riktig så gunstig ...

Ryggen på baksetene kan legges ned, og "veggen" åpnes, slik at lange gjenstander får plass på lasteplanet. Smart!

Cybertruck kommer ikke til Norge

Monsterkrefter

At det er et skikkelig arbeidsjern, er det ingen tvil om. Hengerkapasiteten er på over 3,6 tonn – men kan økes til 9 tonn!

Dessuten er Chevrolet gode på lasteplan. Det er gjort enda praktisk på nye Silverado.

En smart bakluke kan forlenges, for å gi plass til lange gjenstander. Og enda bedre blir lastekapasiteten av at baksetene kan legges ned og at du kan plassere lasten helt inn i selve coupeen.

Akkurat som hos Ford, er det en diger frunk. Silverado har laget en smart løsning her, også.

Ford F-150 Lightning: Skyhøy interesse i Norge – dette er dårlige nyheter

Selvsagt er det frunk! Den er ganske enkelt diger ...

Rask

Hvis du mot formodning skulle synes at 551 hestekrefter er for lite, kan du jo ta sikte på toppmodellen - SRT. Den har hele 664 hestekrefter – og over 1.000 Nm dreiemoment. Da snakker vi bamse!

Den skal klare 0-100 km/t på under fem sekunder. For å få til det, må du aktivere kjøreprogrammet som Chevrolet kaller WOW. Det står for Wide Open Watts, og gir maksimal effekt.

Hurtiglading skal den klare med opptil 350 kW. Med den kapasiteten er den teoretiske effekten på 160 kilometer på 10 minutter.

Dette er bilen som skiller seg ut i klassen

Her er det en god porsjon luksus - og høy tech-faktor.

Luksus

Innvendig byr nykommeren på mye mer luksus og tech enn pickup-eiere er vant med. Blant annet en 17" hovedskjerm som dominerer dashbordet. Digitale instrumenter er selvsagt også på plass – og du kan få head up display med visningsfelt på 14"!

Mye skinn og en enorm midtkonsoll dominerer interiøret.

El-utgaven leveres kun som Crew Cab – som betyr at du får med bakseter.

Det er rett og slett mye som tilsier at denne ville truffet godt i Norge, om den ble tilgjengelig.

Bilverdens mest romslige pickup? Her får du i alle fall med deg lange gjenstander ...

Denne kjøper 100 kunder – hver eneste time

Små sjanser

Men sjansene er nok små for at det skjer, dessverre. Det er riktig nok ikke sååå lenge siden vi hadde en egen Chevrolet-importør i Norge. Men det begynner å bli noen år siden.

I tillegg er det noen praktisk utfordringer, blant annet at disse bilene har et annet ladesystem enn biler i Europa. Det finnes også dårlig med merkeverksteder, med tanke på oppfølging og servicer.

Men skal vi tippe noen kommer til å forsøke å importere en eller to, likevel?

Kunne blitt knallsuksess for markedet i Norge



Video: Elbilen mange nordmenn drømmer om – men som vi ikke får: