Få bilmerker har så sterke stasjonsvogntradisjoner som Volvo. Dette har vært en svært viktig del av merkevaren deres i flere tiår.

Store, praktiske og firkantede stasjonsvogner er nettopp det mange forbinder med Volvo. De har også sitt eget ord for biltypen: Nemlig Herregårdsvogn.

Her i Norge har Volvo stasjonsvogn for mange vært den ultimate familiebilen. Med god plass, praktiske løsninger og fokus på sikkerhet.

– Trenger færre

Men bilmarkedet er i endring. Stasjonsvognene har tapt betydelige markedsandeler de siste årene. Det må også Volvo ta konsekvensen av.

– Vi trenger færre sedaner og stasjonsvogner, vi har mange slike i dag, uttalte Volvo-toppsjef Håkan Samuelsson i fjor.

Hos Volvo står S for sedan, mens V brukes på stasjonsvognene. I modellutvalget sitt har de S60/V60 og S90/V90.

Nærmere definisjonen på en stasjonsvogn fra Volvo kommer vi vel neppe: Dette er legendariske 240.

Over 75 prosent er SUV

Nå har Samuelsson kommet med en utdypning til britiske Autocar. Her fastslår han at Volvo skal videreføre dagens S- og V-modeller.

– Vi trenger lavere biler, men kanskje også litt mindre firkantet enn tidligere. Disse lave bilene vil komme i tillegg til SUV-ene, sier Samuelsson som for øvrig snart gir seg som toppsjef i Volvo.

En stor andel av Volvo-salget er nå SUV-er. Bestselgeren XC60 solgte i fjor mer enn S60/V60/S90/V90 til sammen. Det sier mye om hva kundene etterspør. Totalt utgjør XC40/60/90 over 75 prosent av det samlede Volvo-salget. Det sier mye om hvor viktig biltypen er for den svenske bilprodusenten.

XC60 er Volvos definitive bestselger, den har akkurat kommet i ny utgave med lengre rekkevidde.

Luftmotstand enda viktigere

For elbiler er aerodynamikk viktig for best mulig rekkevidde. Dette preger designet på svært mange elektriske biler, vi ser det også i nye C40 fra Volvo. Dette er en mer sporty utgave av XC40. Den fallende taklinjen gir lavere luftmotstand, og lengre rekkevidde.

Dette kommer til å være en grunnleggende faktor når Volvo nå går i gang med å utvikle elbiler fra bunnen av. Og det skal også smitte over på de fossile bilene deres.

Mye tyder på at vi kan vente oss sporty firedørs-coupéer i stedet for mer tradisjonelle sedaner. Og at kommende stasjonsvogner fra Volvo også har mer fokus på sporty design, enn mest mulig innvendig plass.

Designet på Volvos siste elbil C40 er en indikator på hva vi kan vente oss fremover. Coupelignende taklinje er viktig for å få ned luftmotstanden.

Kombinere 60- og 90-serien?

Det spekuleres i at Volvo kan komme til å forenkle modellutvalget sitt fremover. En måte å løse dette på, er å smelte 60- og 90-serien sammen til én modell. På den måten halverer de enkelt antall modeller her. I dag er det for eksempel ikke veldig store plassforskjeller mellom V60 og V90. Dermed forsvarer de kanskje heller ikke å bli videreført.

Samtidig har Volvo også muligheten til å lage forlengede utgaver, i markeder som etterspør dette. Det er langt rimeligere løsning, enn å utvikle egne modeller. I dag har Volvo blant annet en forlenget S90 som er særlig populær i Kina.

