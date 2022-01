TV 2-ekspertenes verdenslag - Haaland danker ut Ronaldo

Se FIFAs prisutdeling på TV 2 Sport 1, TV 2 Play og i vårt Fifa the Best-senter på tv2.no mandag 17. januar fra 18.00!

Mandag kveld er det duket for det internasjonale fotballforbundets store prisgalla «FIFA The Best».

Fakta: Slik avgjøres verdenslaget Profesjonelle fotballspillere verden rundt blir bedt om å stemme på tre keepere, tre forsvarsspillere, tre midtbanespillere og tre angrepsspillere.





De skal stemme på spillerne de mener utmerket seg mest i 2020/21-sesongen.





Vanligvis har nominasjonslisten vært på 55 spillere. Nå er den redusert til 23, for å minne om en «vanlig» fotballtropp.





De tre keeperne, seks forsvarsspillere, seks midtbanespillerne og seks angrepsspillerne som fikk flest stemmer er med. I tillegg kommer de to gjenstående utespillerne som fikk flest stemmer.





Keeperen, de tre forsvarsspillerne, tre midtbanespillerne og tre angrepsspillerne som fikk flest stemmer blir valgt til verdenselleveren. I tillegg er gjenstående utespiller som fikk flest stemmer med.



* Perioden som ligger til grunnlag for avstemmingen er spillernes prestasjoner mellom 8. oktober 2020 og 7. august 2021.

Der skal verdens beste spillere for begge kjønn kåres, det skal offentliggjøres hvem som har scoret årets mål i verden, og mye annet.

Der skal det også presenteres hvilke 22 spillere som den internasjonale spillerorganisasjonen FIFPro har stemt frem til årets lag i verden - på folkemunne kalt verdenslaget.

Dersom Erling Braut Haaland - forrige sesongs toppscorer i Champions League og vinneren av kåringen for årets spiller i Bundesliga 2020/21 - blir tatt ut på laget, vil det være første gang for en mannlig norsk fotballspiller noensinne.

Ada Hegerberg havnet på det samme laget i 2016, og både Lyon-profilen og Caroline Graham Hansen har vært nominert ved andre anledninger også uten å komme med i den endelige elleveren.

TV 2-panel har valgt sine favoritter

I påvente av mandagskveldens offentliggjøring av de endelige 22 spillerne på de to lagene har TV 2s fotballredaksjon selv valgt sine utvalgte.

På herresiden har panelet bestått av fotballekspertene Erik Thorstvedt, Trevor Morley, Solveig Gulbrandsen og Mina Finstad Berg, fotballreporter Arilas Ould-Saada og kommentatorene Øyvind Alsaker og Espen Ween.

På kvinnesiden har fotballekspert Gulbrandsen, fotballreporterne Christina Paulos Syversen og Helge Pettersen Kalleklev og journalist Fabian Throndsen bistått med hver sin ellever.

Det som presenteres her er to ellevere basert på hver enkelt av paneldeltakernes egne valg, og nederst i artikkelen kan du se alle de individuelle valgene.

TV 2s verdenslag - herrer:

Gianluigi Donnarumma



Trent-Alexander Arnold, Ruben Dias, Leonardo Bonucci



Jorginho, N'Golo Kanté, Kevin De Bruyne



Lionel Messi, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Erling Braut Haaland

Det er verdt å merke seg at Donnarumma, Alexander-Arnold, Dias, Jorginho, Kanté og Lewandowski var med på samtlige av panelet sine lag.

Et annet iøyenfallende aspekt er at Cristiano Ronaldo, som har havnet på det endelige laget til FIFPro hvert eneste år siden 2007, ikke er tatt ut på ett eneste av de sju lagene.

REKORDINNEHAVERE: Både Cristiano Ronaldo og Lionel Messi er blitt tatt ut på verdenslaget 14 ganger, men etter årets seremoni kan fort Messi komme til å ha rekorden for seg selv. Her fra utdelingen i London i 2017. Foto: BEN STANSALL/AFP

TV 2s verdenslag - kvinner:

Christiane Endler



Irene Paredes, Wendie Renard, Kadeisha Buchanan, Magdalena Eriksson



Aitana Bonmati, Alexia Putellas, Delphine Cascarino



Pernille Harder, Sam Kerr, Vivianne Miedema

Panelet har kun fått velge mellom de faktiske spillerne som er nominert i FIFAs kåring, noe som utelukker blant andre Caroline Graham Hansen på kvinnesiden og Mohamed Salah på herresiden.

– Det blir jo litt for dumt når man for eksempel ikke kan ta med Jennifer Hermoso, som ble nummer to i Gullballen-kåringen og trolig blir det samme i den individuelle kåringen her, sier TV 2-reporter Kalleklev.

Faktisk er bare sju av de 13 som ble nominert til årets beste kvinnelige spiller av FIFA også blant dem spillerne selv har stemt fram, og kun fem av de som havnet topp ti i Gullballen-kåringen.

Både Hermoso (2. plass i november), Lieke Martens (5. plass), Christine Sinclair (6. plass), Ashley Lawrence (8. plass), Jessie Fleming (9. plass) og Fran Kirby (10. plass) preget sistnevnte utdeling, men er altså ikke blant dem spillerne selv har stemt frem til årets lag i verden.

– For min del endte jeg opp i en situasjon der Carli Lloyd ble den siste midtbanespilleren. Det kan absolutt diskuteres, men det trekker opp med to mål i bronsefinalen i sin siste OL-kamp, sier Fabian Throndsen.

Panelet har nemlig heller ikke kunnet velge færre enn tre spillere i noen av utespillerposisjonene, men det er blitt åpnet opp for den uvanlige 3-3-4-formasjonen for dem som ønsker det.

– 3-3-4 blir kanskje for vilt? Hvis man skal tenke formasjonsmessig mest «riktig» må nok Alaba inn for Benzema, sier kommentator Espen Ween, som altså allikevel får lov til å beholde Benzema på sitt lag. Og med det ender opp med det samme laget som til slutt også blir fellesskapets lag.

Fakta: Alle de nominerte HERRER:

Keepere: Alisson Becker (Liverpool) Gianluigi Donnarumma (AC Milan, nå PSG) Edouard Mendy (Chelsea) Forsvarsspillere: David Alaba (Bayern München, nå Real Madrid) Jordi Alba (Barcelona) Trent Alexander-Arnold (Liverpool) Dani Alves (São Paulo, nå Barcelona) Leonardo Bonucci (Juventus) Rúben Dias (Manchester City) Midtbanespillere: Sergio Busquets (Barcelona) Kevin De Bruyne (Manchester City) Bruno Fernandes (Manchester United) Frenkie de Jong (Barcelona) Jorginho (Chelsea) N'Golo Kanté (Chelsea) Angrepsspillere: Karim Benzema (Real Madrid) Cristiano Ronaldo (Juventus, nå Manchester United) Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) Robert Lewandowski (Bayern München) Romelu Lukaku (Inter, nå Chelsea) Kylian Mbappé (PSG) Lionel Messi (Barcelona, nå PSG) Neymar (PSG) KVINNER:

Keepere: Laura Benkarth (Bayern München) Ann-Katrin Berger (Chelsea) Christiane Endler (PSG, nå Lyon) Forsvarsspillere: Millie Bright (Chelsea) Lucy Bronze (Manchester City) Kadeisha Buchanan (Lyon) Ellie Carpenter (Lyon) Magdalena Eriksson (Chelsea) Irene Paredes (Barcelona) Wendie Renard (Lyon) Midtbanespillere: Estefania Banini (Levante, nå Atlético Madrid) Barbara Bonansea (Juventus) Aitana Bonmati (Barcelona) Delphine Cascarino (Lyon) Carli Lloyd (NJ/NY Gotham FC) Alexia Putellas (Barcelona) Angrepsspillere: Pernille Harder (Chelsea) Samantha Kerr (Chelsea) Marta (Orlando Pride) Vivianne Miedema (Arsenal) Alex Morgan (Tottenham, Orlando Pride og nå San Diego Wave FC) Gabrielle Onguene (CSKA Moskva) Megan Rapinoe (OL Reign)

Fakta: TV 2-panelets individuelle lag HERRER: Erik Thorstvedt:

Donnarumma

Alexander-Arnold, Dias, Bonucci, Alaba

Jorginho, Kante, Busquets

Messi, Lewandowski, Haaland Espen Ween:

Donnarumma

Alexander-Arnold, Dias, Bonucci

Jorginho, Kanté, De Bruyne

Benzema, Lewandowski, Messi, Haaland Arilas Ould-Saada:

Donnarumma

Alexander-Arnold, Dias, Bonucci, Alaba

Kanté, Jorginho

Mbappé, Messi

Lewandowski, Benzema. Trevor Morley:

Donnarumma

Alexander-Arnold, Bonucci, Dias, Alaba

Jorginho, Kanté, De Bruyne

Haaland, Lewandowski, Benzema Mina Finstad Berg:

Donnarumma

Alexander-Arnold, Dias, Alaba, Alba

Jorginho, Kanté, De Bruyne

Messi Lewandowski, Benzema Øyvind Alsaker:

Donnarumma

Alexander-Arnold, Bonucci, Dias, Alba

Jorginho, Kanté, Bruno Fernandes

Benzema, Lewandowski, Haaland Solveig Gulbrandsen

Donnarumma

Alexander-Arnold, Bonucci, Dias, Alba

Jorginho, Kanté, De Bruyne

Messi, Lewandowski, Haaland KVINNER: Solveig Gulbrandsen

Endler

Paredes, Renard, Buchanan, Carpenter

Putellas, Bonmati, Cascarino

Kerr, Harder, Miedema Christina Paulos Syversen

Endler

Paredes, Buchanan, Eriksson

Cascarino, Bonmatí, Putellas, Bonansea

Harder, Miedema, Kerr Helge P. Kalleklev:

Endler

Paredes, Bright, Renard, Eriksson

Cascarino, Bonmati, Putellas

Kerr, Miedema, Harder Fabian Throndsen:

Endler

Eriksson, Renard, Paredes, Buchanan

Bonmati, Putellas, Lloyd

Harder, Kerr, Miedema



