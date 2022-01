Israel mener årlig koronavaksine kan bli aktuelt

– Snart to år med covid er mer enn nok.

Slik innledet Dr. Asher Salmon den digitale pressekonferansen mandag.

Han er sjef for internasjonale forbindelser i det israelske helsedepartementet, og holdt mandag en pressekonferanse om Israels håndtering av omikron.

Vaksinasjon hver høst

Bruk av fjerde vaksinedose, og nye booster-doser, var også på agendaen for pressekonferansen.

– Hvor ofte må vi «booste» i fremtiden? Ikke mer enn en gang i året, men kanskje hver høst, mener Salmon.

Det kan bli aktuelt dersom koronaviruset overlever som et sesongbasert virus, mener han.

Israel har lenge ligget langt fremme i vaksinasjonen av sine innbyggere, og tilbyr nå en fjerde dose til spesielt utsatte grupper.

Salmon mener de nå har fått bevist at omikron-varianten av koronaviruset gir mildere infeksjon enn tidligere varianter.

– Det betyr ikke at det er «ingenting», men færre vil ha behov for sykehusinnleggelse, sier Salmon.

Vil endre testsystemet

Nå mener Salmon det er nødvendig å endre testsystemet, for å best mulig håndtere fremtidig omikron-smitte.

–Det er ikke fordi det er feil, men fordi det overveldende antallet som vil ha PCR-tester nå gjør det umulig, sier han.

Salmon opplyser at det ble utført 200.000 PCR-tester hver dag i Israel forrige uke, og mener det er ineffektivt og kostbart. Derfor skal unge mennesker, og andre med lav risiko for alvorlig sykdom, i større grad testes med antigen-tester (hurtigttester).

Han mener disse er betydelig mindre nøyaktige, i tillegg til at de åpner for brukerfeil, men mener likevel de nå er å foretrekke.

Israel National News skrev mandag at det nå innføres nye instruksjoner for bruk av hurtigtester, etter kritikk om at de har vært lite effektive.

Ifølge avisen skal hurtigtest nå utføres tre dager etter man har hatt nærkontakt med en smittet, og testpinnen skal stikkes i både hals og nese.