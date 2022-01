Mann fikk hjerte fra en genmodifisert gris

En 57 år gammel mann med en livstruende hjertesykdom har fått et nytt hjerte fra en genmodifisert gris. Dette er den første vellykkede organtransplantasjonen av sitt slag, og det kan gi håp til hundretusenvis av pasienter med sviktende organer, skriver The New York Times.

Den åtte timer lange operasjonen ble gjennomført i Baltimore i USA mandag.

Pasienten har det bra etter operasjonen, ifølge legene ved University of Maryland Medical Center.

– Det lager puls, det lager trykk, det er hjerte hans, sier Dr. Bartley Griffith, som leder hjertetransplantasjonsprogrammet ved sykehuset.

– Det fungerer og det ser normalt ut. Vi er veldig begeistret, men vi vet heller ikke hva morgendagen vil bringe. Dette har aldri blitt gjort før, sier Griffith.

Det er lange ventelister på å få nytt organ verden over. I USA dør pasienter i kø. Derfor har forskere jobbet iherdig med å genmodifisere griser slik at organene deres ikke skal bli avvist i menneskekroppen.

Forskere håper dette er første steg mot en fremtid der organer ikke lenger er mangelvare.