Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om lanseringen av den første 5-serien fra BMW – for 50 år siden i år.

Det er noen bilmodeller som mer og mindre er dømt til suksess fra først dag – alt stemmer, liksom...

BMW 5-serie er et godt eksempel på dette, og det manglet da heller ikke på suksess-profetier blant motorjournalistene da denne modellserien ble lansert i 1972. Her kom det en luksusbil i øvre del av mellomklassen med et design som gikk rett hjem hos de aller fleste. Og ikke nok med det. Spenstige motorer og kjøreegenskaper fra øverste hylle sendte BMW 5-serie til topps på ønskelisten for veldig mange.

5-serie i autentiske omgivelser, bilen ble en kjempesuksess for BMW.

4 eller 6 sylindre

BMW 5-serie erstattet sedanmodeller som 1500, 1800 og 2000 og fikk denne nye modellbetegnelsen fordi dette var den femte runden med nye modeller siden V8 i 1951 og bittelille Isetta fra 1955.

Fra starten var BMW 5-serie bare å få som firedørs sedan. Stasjonsvogn-modellen Touring – som er så enormt populær her i landet – kom først i 1991. En femdørs kombi, Gran Turismo, ble tilføyd til modellrekken i 2009, men har siden 2017 vært plassert i 6-serien.

I de første BMW 5-serie bilene kunne kjøperne velge mellom 4- og 6-sylindrete bensin rekkemotorer. Fellesnevneren var ytelser som ga et vesentlig bidrag til kjøreglede.

Nye BMW 5-serie tok seg bra ut også fra denne vinkelen. Foto: BMW

«Serie» i modellnavnet

Dessverre var 5-serie relativt dyre biler, og en vri på det kom selvsagt da BMW lanserte sin 518 på det norske markedet. Her var det 1,8 liters motor med 90 hk, og litt enklere utstyr. Prisen ble merkbart hyggeligere – men om den forskjellen helt forsvarte reduksjonen i kjøreglede er jeg litt usikker på...

Det var i alle fall veldig lett å savne de ekstra 25 hestene opp til BMW 520! Forskjellen i dreiemoment var også ganske så merkbar.

Mens Mercedes-Benz brukte sin modellfornyelse i 1972 til å gi toppmodellen betegnelsen S-Klasse for første gang, så var 5-serie første gang BMW hengte på ordet serie bak det første sifferet i modellnavnet.

Den nye BMW-modellen hadde en front som tydelig signaliserte at her var det krefter å hente. Foto: BMW

200 hk også nok!

Frem til ny generasjon ble lansert i 1981, kunne BMW-kundene velge blant en rekke fine motorer til sine 5-serie biler. Bortsett fra den noe sedate 518 med sine 90 hk, omfattet programmet 4- og 6-sylindrete motorer fra 115 til 218 hk. Sistnevnte var kun tilgjengelig i toppmodellen M525i, som var en forløper til de kommende M-modellene. Den ble imidlertid også levert i 535i her i landet i årene 1980 og 1981.

E28-serien som kom i 1982 var den generasjonen som ble toppet med den første M5-modellen.

For mer «ordinære» modeller stoppet effekttallet på 200 hk, men det kan meldes at dette også var mer enn nok til å skape gode minner hos sjåføren. Her var det kjøreglede å hente!

Et forbilledlig førermiljø så slik ut for 50 år siden. Foto: BMW

90 – 218 hk

Dette er modellene som ble solgt i Norge av den første BMW 5-serie:

· 518 – M10 1 766 cm³ 90 HK (1974–1981)

· 520 – M10 1 990 cm³ 115 HK (1972 – 1977)

· 520 – M20 1 990 cm³ 120 HK (1977–1981)

· 520i – M10 1 990 cm³ 130 HK (1972–1977)

· 525 – M30 2 494 cm³ 145 HK (1973–1981)

· 528 – M30 2 788 cm³ 165 HK (1975–1977)

· 528i – M30 2 788 cm³ 177 HK (1977–1981)

· 535i – M30 3 430 cm³ 218 HK (1980–1981)

Det ble ikke tøffere ved inngangen til 80-tallet

Nest mest solgte BMW

Effekt var et kjennetegn for BMW også da den første dieselmodellen ble lansert med modellskiftet i 1982. I min test av denne i Vi Menn fikk leserne vite at her kom verdens raskeste dieselbil! Med senere generasjoner av 5-serien har det også dukket opp turboversjoner av rekkemotorene – og både V8- og V10-motorer.

5-serie er BMWs nest mest solgte modell, bare slått av 3-serie. Totalt er det hittil produsert nærmere 9 millioner biler av denne modellserien, og den er fortsatt utrolig populær.

BMW 5-serie 1972 var 4,62 m lang og 1,69 m bred. Høyden var 1,42 m, og akselavstanden 2,64 m. Egenvekten (BMW 520) var 1.230 kg, og tillatt totalvekt 1.700 kg. Motoren på 115 hk sørget for 0-100 km/t på 12,3 sekunder, og toppfarten var oppgitt til 173 km/t.

Den var verdens raskeste bil med dieselmotor

