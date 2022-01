Forsvaret misbrukes for å rekruttere pro-russiske leiesoldater: – Ikke akseptabelt

En soldat i Forsvaret fungerer som gallionsfigur i pro-russiske styrkers propagandakrig. Heimevernet sier det er lite man kan gjøre for å beskytte seg mot denne typen desinformasjon.

Konflikten mellom Russland og Ukraina kommer stadig nærmere kokepunktet. 100.000 russiske styrker er mobilisert ved grensen til Ukraina, og trusselen om en russisk innovasjon virker mer reell enn på lenge.

Samtidig som den russiske hæren står klar på grensen og landets myndigheter møter NATO til forhandlinger i Genève, er også det russiske propagandamaskineriet i full sving.

Et av bildene som har gått som en farsott på russiske nettsider og i sosiale medier, viser en norsk soldat. Bildet er delt av den pro-russiske separatistgruppen Folkerepublikken Donetsk, i et forsøk på å rekruttere leiesoldater.

Russisk pass og 30 dager ferie

– Til militærtjeneste på kontrakt søkes menn mellom 18 og 45. Innbefatter ikke skyttergravstjeneste og tjeneste i fremste linje, står det sammen med bildet.

PROPAGANDA: Slik ser bildet av den norske soldaten ut, i den russiske reklamen. Soldaten er anonymisert i denne saken. Foto: Twitter / Skjermdump

Den tidligere ukrainske journalisten Alex Kokcharov forteller at bildet har blitt aktivt delt blant russiske sympatisører i den østlige delen av Ukraina, hvor konfliktnivået er skyhøyt.

Folkerepublikken Donetsk trekker frem flere goder ved å la seg verve, deriblant 30 dager ferie, gratis opplæring, hjelp til å skaffe russisk pass og en stabil lønn på 24 000 rubel, tilsvarende 2800 kroner.

Vanskelig å forhindre

Oberstløytnant Per Gunnar Grosberghaugen er kommunikasjonssjef i Heimevernet. Han bekrefter overfor TV 2 at det er deres bilde som brukes i den pro-russiske propagandaen, men understreker av den avbildede soldaten ikke lenger er tilknyttet Heimevernet.

– Det er ikke akseptabelt at Forsvarets fotomateriale misbrukes, men det er samtidig vanskelig å hindre at noen tar seg til rette på denne måten. Åpenhet er viktig for Forsvaret og befolkningen skal ha god innsikt i vår virksomhet, sier Grosberghaugen.

REAGERER STERKT: Oberstløytnant Per Gunnar Grosberghaugen er kommunikasjonssjef i Heimevernet. Foto: Forsvaret

Som en del av denne åpenheten har Forsvaret et omfattende og åpent bildearkiv, som er tilgjengelig for både nordmenn og pro-russiske separatister. Grosberghaugen understreker at det er Forsvaret som sitter på rettighetene til bildene.

– Det er selvfølgelig ikke tillat å manipulere bilder og benytte de til egen vinning, avslutter oberstløytnanten.