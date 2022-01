Koreanske SsangYong har vært på det norske markedet i mange år. Oppskriften har vært enkle, men robuste biler – til gunstig pris.

Salget har i perioder vært bra, men de siste årene har det virkelig gått tungt for merket her hjemme. I fjor ble det ikke solgt og registrert mer enn ti personbiler fra SsangYong i Norge. Da snakker vi virkelig nisjemerke!

Også internasjonalt har SsangYong lenge hatt det tøft. De var i praksis konkurs rundt 2010, men klarte da å karre seg opp igjen, takket være store investeringer fra indiske Mahindra som kom inn på eiersiden.

Unngå konkurs

Men å eie SsangYong har ikke akkurat vært noen suksesshistorie for Mahindra heller. Det har vært minustall hvert eneste år etter overtagelsen, og i 2020 ble det klart at inderne hadde fått nok.

Da hadde de først lagt frem en redningsplan for SsangYong, med friske penger inn. Så trakk de denne tilbake og erklærte at de ikke ville investere mer i selskapet.

I desember 2020 ble det klart at SsangYong skyldte kreditorene sine over to milliarder kroner. Siden har de forsøkt å finne en løsning og unngå konkurs.

Korando er i dag eneste personbilmodell fra SsangYong i Norge.

Over til elbiler

Nå virker det som de har klart det. I fjor kom nemlig koreanske Edison Motors inn på banet. De startet opp så nylig som i 2016 og har i dag en begrenset produksjon av elektriske nyttekjøretøyer. Edison har lenge forhandlet med Mahindra og har nå kommet til enighet med dem.

Kjøpesummen skal være på 255 millioner dollar, eller rundt 2,2 milliarder kroner. Det har tidligere blitt anslått at Edison skal være villige til å investere opp mot ti milliarder i SsangYong for å få selskapet på rett kjøl igjen.

Her handler det ikke overraskende om elektrifisering. SsangYong er allerede i gang med det, men så langt har overgangen gått altfor sakte. Ved å bruke sin eksisterende teknologi, håper Edison å kunne snu SsangYong kjapt og utnytte stordriftsfordeler mellom de to selskapene.

SsangYong har hatt det turbulent i mange år. Dette bildet er fra 2009, da frustrerte arbeider okkuperte fabrikken i protest mot datidens eiere. Foto: NTB Scanpix

Bare én modell i Norge

Samtidig er konkurransen på elbilfronten i ferd med å bli beinhard. Tesla har på kort tid skaffet seg en nesten unik posisjon. Nå kommer nesten samtlige av verdens etablerte bilprodusenter etter. Samtidig satses det enormt på elektriske biler i Kina, med en rekke produsenter som har ambisjoner om å slå seg opp også utenfor hjemlandet.

I dag markedsfører og selger SsangYong bare én eneste personbilmodell i Norge: Den kompakte SUV-en Korando. Den leveres med bensin- eller dieselmotor og har en startpris på 448.900 kroner.

