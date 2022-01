Derfor kan ikke Christer Falck fordra treningstudioer

Høsten 2021 ble seks kjendiser plukket ut til å gjennomføre en livsstilsendring. Med hjelp fra skiløper Martin Johnsrud Sundby og ernæringsekspert Anette Skarpaas Ramm var målet at de skulle få en sterkere, sunnere og lettere kropp på 16 uker.

Dette resulterte i TV-programmet «16 ukers helvete», som hadde premiere mandag på Discovery.

TV-profil Christer Falck og komiker Trine Lise Olsen er to av deltakerne, sammen med YouTuber Agnete Husebye, artist Jørn Hoel, programleder Sandeep Singh og skuespiller Håvard Lilleheie.

UTFORDRET SEG SELV: Agnete Husebye, Håvard Lilleheie, Jørn Hoel, Christer Falck, Trine Lise Olsen og Sandeep Singh er de seks tøffe kjendisene som denne høsten la om livsstilen totalt. Foto: Discovery

Da Christer og Trine Lise gjestet «God morgen Norge», fikk de se de første bildene fra programmet – blant annet seg selv delvis avkledd fra første innspillingsdag.

– Det var ganske hardt å se seg selv på TV sånn. Jeg visste ikke at de klippene skulle komme akkurat nå, og det fikk vi rett i fleisen. Det er fint å se hvor man har vært og hvor man ikke skal tilbake igjen, sier Trine Lise.

– Det er mer skam. Jeg er mer imponert over at jeg lot det gå så langt enn at jeg sitter her litt tynnere nå, fortsetter Christer.

Hater treningsstudioer

Christer forteller at han ble overrasket da han fikk tilbudet om å være med.

– Jeg tenkte først: «Har jeg havnet i den kategorien?». Jeg hadde merket at det hadde havnet en X foran disse skjortene som man må bytte ut. Jeg gikk fra XL, til XXL og tenkte: «Ja vel». Også til XXL, hvor jeg tenkte: «Det går sikkert fint», forteller han og fortsetter:

BILDET HAN HATER: Christer Falck hater dette bilde av seg selv, og har bestemt seg for å aldri havne der igjen. Foto: Privat

– Men tenk å ta den telefonen og kontakte oss å si: «Hei, har du lyst til å være på et TV-program om dette». De har sikkert fått en del nei på veien også, for det er ganske vanskelig for mange dette her, sier TV-profilen lattermildt.

Også det å gå på et treningssenter har vært langt ifra lett for 52-åringen. Han innrømmer at han synes det er flaut og mener at flertallet av de som trener der, er kvalme. Dette har fortsatt ikke endret seg.

– Jeg synes det er like ekkelt å gå inn dit, men nå har jeg begynt å ta på meg hodetelefoner. Jeg gjør min greie, går ut igjen og snakker ikke med så mange. Jeg prøver å ikke tenke så mye på skamfølelsen og å se på disse 16-åringene som flekser og viser brystmusklene sine i speilet.

Tar av seg hatten for Trine Lise

Mens Trine Lise og Jørn Hoel var på turne og hadde utallige reisedøgn i løpet av de 112 dagene, hadde Christer et litt bedre utgangspunkt, ifølge seg selv.

– Det har vært veldig enkelt for meg som har vært hjemme og inne og gjort det samme hver dag. Jeg har gått «powerwalk» med bikkja i en time om morgenen, dumpet fra meg bikkja, gått bort på treningssenteret, trent en time også er jeg ferdig med alle pliktene for den dagen og da har jeg bare hatt de mat-greiene igjen.

ELSKER Å GÅ TUR: I dag sørger Trine Lise Olsen for å gå en times tur hver dag. Foto: Privat

– Jeg tar hatten av for Trine Lise og Jørn Hoel, som har vært mye på turne. Det er de to som har hatt det verst.

– Men det var det man skulle vise med dette programmet, at uansett hvilken hverdag du har, så skal det gå med litt planlegging og ved å stå opp litt tidligere. Det handler om å komme seg ut, gjøre det man skal gjøre og starte dagen fort som faen, sier Trine Lise.

Komikeren forteller at når hun først sa ja, bestemte hun seg for å gi alt.

– Det at det blir filmet gjør at du er nødt til å fullføre, du kan ikke stoppe. Det har vi snakket mye om – du kan ikke komme etter 16 uker og ha gått ned to kilo.

Martin som trener

Alle de seks deltakerne har fått tett oppfølging av Martin Johnsrud Sundby i løpet av høsten. De begge skryter hemningsløst av verdensmesteren.

Ifølge dem har han hatt en ulik tilnærming til deltakerne ut ifra hva de trenger. Mens Christer ønsket å fokusere på «dritten», trengte andre en klapp på skulderen.

– Hvis han skulle ha sagt: «Du er så flink», så hadde jeg antageligvis slappet av, men jeg husker ganske tidlig ga han meg det beste ikke-komplementet jeg noen gang har fått. Han sa til meg: «Du ser så utrolig sterk ut, men du er ikke det» og det var noe av det nydeligste jeg har hørt. Det tok jeg med meg videre, forteller Christer.

I starten kunne Trine Lise irritere seg grønn over treningsentusiasmen til Martin, men etter hvert kunne hun se hvor han kom fra.

– Han har vært så fin, for en ting er entusiasmen for det han gjør og hvor flink han er, men han er varm og har sett hver enkelt person.

– Også er dette en konkurranse for han og. Hvis han ikke får det til med oss, så har han mislykkes og han er kanskje den største konkurranse-galningen jeg har møtt noen gang, legger Christer til.

Slik går det med dem i dag

I desember var de ferdig med å filme og nå er det opp til kjendisene selv hvordan fortsettelsen videre blir. De vil ikke avsløre hvor mye de har gått ned, men Christer har blitt kvitt en kneskade og Trine Lise har både fått en sterkere kropp og psyke, og påpeker at dette ikke handler om slanking.

– Vi har blitt så sterke! En ting er at man ser vektnedgang og sånne ting, men jeg har blitt dritsterk, herregud, kroppen min er jo en maskin. Med å bli sterkere i kroppen blir man sterkere i sinnet og alle de tingene man har hørt før, som at dette er bra for meg, det stemmer jo og det er helt sinnsykt, sier 46-åringen og fortsetter:

– Jeg har lest at det å gå ute hver dag er bedre enn å ta en lykkepille. Så til alle dere som sitter hjemme, som sliter, har det trasig og ekstra tungt: bare begynn å gå.

MOTIVERTE FOR VEIEN VIDERE: Christer Falck og Trine Lise Olsen elsker hvor sterke de har blitt, og forteller at deres reise mot et sunnere liv ikke er over. Foto: God morgen Norge

Hun forteller at hun har lært vanvittig mye, og særlig viktigheten av balanse i hverdagen.

– Det gjør ikke noe å spise et dårlig måltid eller ikke trene en dag så lenge du ikke slutter. Det er bare fortsette neste måltid, neste dag, neste trening og etter hvert blir det en naturlig del av hverdagen.

Deltakerne forteller at de har beholdt Whatsapp-gruppen som ble opprettet i høst, hvor de nå oppdaterer og motiverer hverandre jevnlig. Christer innrømmer at han har et mer anstrengt forhold til hans nye tilværelse enn det komikeren har.

– Jeg veier meg hver eneste dag – morgen og kveld og jeg skriver opp. Også har jeg bestemt meg for at mellom her skal jeg alltid veie. Hvis jeg ser at det begynner å bevege seg mot den øvre grensa er det skjerpings, og jeg må ned igjen.

Han har en ekstra motivasjon for å holde helsa i sjakk, for i løpet av denne uka blir han pappa for tredje gang.