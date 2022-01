De siste tre-fire årene har det skjedd større endringer på det norske bilmarkedet enn i løpet av de foregående 50årene. Flere nye bilmerker har etablert seg og er i gang – og enda flere er like om hjørnet. Først og fremst handler det om kinesiske bilmerker, som BYD, Maxus, Nio, MG, Hongqi, Polestar og Xpeng.

Men så er det også noen der det ikke helt har gått etter planen. Allerede i oktober 2019 kunne vi i Broom fortelle om importøren Gill Gruppens to kommende kinesiske bilmerker DFSK og Seres, fra den veletablerte bilprodusenten DongFeng.

Daværende daglig leder Jan Kåre Holmedal, hadde da opplyst til bransjenettstedet BilNytt.no at det frem til 2025 ville komme «ikke mindre enn 20 ulike modeller til det norske markedet,» og at de første bilene var ventet til Norge i løpet av sensommeren 2020.

Det ble det ikke noe av – og siden har det vært stille.

Seres først

– Hva er status for DFSK og Seres i dag?

Vi stiller spørsmålet til Christian Stenbo, nyansatt daglig leder i Autoindustri som er en del av Gill Gruppen.

– Det stemmer at de første bilene etter planen skulle ha vært her allerede i 2020. Dessverre har også disse bilmerkene blitt rammet av sviktende tilgang på råvarer og deler som for eksempel microchips. Dette har ført til at fabrikkens eksportplaner er blitt utsatt, noe som da også rammer den første modellen vi planlegger å ta inn, Seres 5, sier Stenbo til Broom.

Huawei Seres AITO M 5 blir en rommelig SUV i øvre del av mellomklassen. Foto: Huawei Seres AITO

Slutten av 2022

– Hvilken fremdriftsplan har dere nå?

– Eksport er ennå ikke kommet i gang for fabrikken. Antatt ny produksjonsstart for bilene er trolig i løpet av første halvår. Deretter er planen at det åpnes for eksport.

– Når kan vi da forvente biler til Norge?

– Vi håper at de første bilene er her i løpet av året, men jeg må understreke at her er ingen ting hugget i stein. Uansett blir det tidligst mot slutten av 2022, og da vil det også handle om en bil som vil være oppdatert i forhold til den som opprinnelig var planlagt. Foreløpig vil vi avvente litt med DFSK, som ennå ikke har noen modeller som er aktuelle for Norge. Fokusområdet vårt er derfor nå først og fremst Seres, sier han videre.

Førsteinntrykket av førerplassen er lovende. Foto: Huawei Seres AITO

Premium-inntrykk

Stenbo har foreløpig ingen tekniske data å bidra med om den kommende modellen, utover å fortelle at produsenten kort tid før jul 2021 annonserte et nytt samarbeid med teknologileverandøren Huawei. Dette samarbeidet blir trolig også den endelige basisen for den kommende bilmodellen Seres M 5.

Bilen som ventes å komme til Norge, blir trolig ganske lik den modellen som Seres presenterte julaften som Huawei Seres M 5. Dette er en SUV i øvre mellomklasse, og som flere andre kinesiske modeller i denne klassen gir også denne et tydelig premium-inntrykk i interiøret, med høyt utstyrsnivå og en finish som ser svært gjennomført ut.

Ren elbil

Ifølge CarNewsChina var det Seres som i begynnelsen av desember lanserte det nye bilmerket AITO for det kinesiske markedet i samarbeid med Huawei (navnet er en forkortelse av Adding Intelligence To Auto).

Seres AITO M5 er 4,77 m lang og 1,93 m bred, og har en akselavstand på 2,88 m. Hjuldimensjon er 19 eller 20 tommer. Den annonserte modellen er ikke en ren elbil, men en PHEV med rekkeviddeforlenger – altså en drivlinje med en elmotor som får strøm fra et batteri som lades av en mindre bensinmotor.

Bilen som etter hvert kommer til Norge, vil være en ren elbil.

Bildet tyder på at bilen får en nyttig frunk også. Foto: Huawei Seres AITO

4 millioner biler årlig

Dongfeng Motor Corporation, som eier bilmerkene DFSK og Seres, ble etablert allerede i 1969, og det var ingen hvem som helst som sto bak: Grunnlegger var selveste Mao Zedong. Det er som lastebilprodusent Dongfeng er mest kjent, og konsernet er blant verdens største på nettopp lastebiler.

Navnet betyr østavind, inspirert av nasjonalhymnen Østen er rød. Dongfeng er statlig eid, og er en av de fire store kinesiske bilprodusentene sammen med Changan Automobile, FAW Group og SAIC Motor. Medregnet alle kjøretøygrupper og lisensproduksjon har Dongfeng en årlig produksjon av kjøretøyer på rundt fire millioner enheter.

