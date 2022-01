Kjørte med koronasmittet sønn (13) i bagasjerommet – ville ikke bli smittet

Mandag 3. januar kjørte en 41 år gammel kvinne til en teststasjon for koronasmitte i Harris County i Texas, USA.

Et vitne oppdaget at det kom lyder fra bagasjerommet på 41-åringens bil, og kontaktet politiet.



Ville ikke eksponeres for smitte

Da en patrulje kom på stedet, og kvinnen ble nødt til å åpne bagasjerommet, fant de kvinnens 13 år gamle sønn.

Hun skal ha sagt til politiet at sønnen testet positivt på korona hjemme, og at hun la ham i bagasjerommet for å ikke selv bli smittet på vei til teststasjonen for å få smitten registrert.

41-åringen, som jobber som lærer, ble ifølge flere amerikanske medier, deriblant BBC, arrestert lørdag 8. januar og tiltalt for å ha satt et barn i fare.



Senere samme dag betalte hun seg ut for 1500 amerikanske dollar – omtrentlig 13.200 norske kroner med dagens valuta.

Har overvåkingsmateriale

Sersjant Richard Standifer ved politiet i Texas sier til den lokale TV-stasjonen KHOU 11 at gutten kunne blitt alvorlig skadet dersom bilen hadde havnet i en kollisjon.

– Jeg har aldri hørt om noen som har blitt lagt i et bagasjerom fordi de har testet positivt for noe som helst.

Nyhetsnettstedet Click 2 Houston skriver at politiet har sikret seg overvåkingsmateriale av øyeblikket da gutten slippes ut av bagasjerommet og blir plassert i baksetet.