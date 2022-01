Dette vekket mammapolitiet: – Jeg ble skikkelig forbanna

Til tross for at Helene Olafsen (31) har lagt snowboardkarrieren på hylla, er det flere bratte bakker hun nå må kjempe seg gjennom i den nye hverdagen.

Etter to lange år som selverklært «sofasliter», forsket hun seg frem til en metode for å ta vare på seg selv, midt oppi det hektiske livet med både karriere og barn. Og enda mer hektisk skal det bli, for i november kunne hun fortelle at hun venter barn nummer to sammen med forloveden, danser Jørgen Nilsen (31).

– Førstemann er jo i barnehage, og han har vi jo litt styr på nå. Jeg gleder meg, sier Olafsen.

– I din verden, hva betyr «sofasliter»?

– Da jeg ble gravid for første gang, betød det at jeg bare hadde dansing én gang i uken. Det var liksom det jeg drev med av aktivitet, men til meg å være var det en veldig stillesittende tilværelse midt ut i første graviditet til det første året med barn, forteller hun.

Måtte ta grep

Det fikk sine konsekvenser.

– Jeg kjente at kroppen begynte å si ifra. Jeg fikk vondt i ryggen, og tente så fort. Sånn ville jeg ikke være. Jeg hadde fortsatt lyst til å gå ut og spille tennis og kjøre snowboard, men det er det ikke alltid tid til i en hverdag med barn og jobb, sier den tidligere snowboardstjerna.

Videre forteller Olafsen om hvordan hun overførte alt hun hadde lært hele livet, inn i det nye prosjektet som etter hvert resulterte i boken «En om dagen - allsidig og variert trening».

– Jeg tenkte at jeg skulle gjøre én ting om dagen, og da skulle jeg være fornøyd. Og noen ganger ble det flere, fordi når du først er i gang så er det greit å slenge på et par. Det gjorde noe med hodet, som gjorde at jeg tenkte: «Hvis det her funker for meg, så kan det kanskje funke for noen andre også», forteller hun.

Mammapolitiet raste

Til tross for at hun ofte får heiarop og god respons i sosiale medier, er det ikke alt TV-profilen legger ut som faller i god jord.

Da TV 2-profilen gjestet God morgen Norge, fortalte hun om et uforventet møte med mammapolitiet.

Mange mødre kastet seg over tastaturet da hun la ut en video på Instagram av lille Louie (1) som stod på snowboard. Verken mor eller sønn hadde nemlig på seg hjelm.

– Jeg pleier liksom ikke være så hissig på å svare på sånne ting. Jeg føler at de prøver å luke meg inn, men denne gangen ble jeg skikkelig forbanna. Jeg er helt for å bruke hjelm, det er veldig viktig å si. Det bruker jeg alltid selv, men her er det helt flat bakke. Jørgen går ved siden av og filmer, så sakte går det, påpeker hun.

– Er det litt provoserende at noen antyder at du setter din egen sønn i fare?

– Det er veldig irriterende. Jeg skjønner også at jeg som et forbilde må gå frem som et godt eksempel, og det prøver jeg absolutt å gjøre. Men her ble jeg forbanna. Jeg tenker at alle som har hatt med unger opp i bakken – prøv å tre den hjelmen utenpå i tillegg til alt annet, det hadde ikke vært en god opplevelse, fastslår Olafsen.