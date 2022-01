– Det blir interessant å se hva publikum mener dersom han spiller

Samtidig som Djokovic-sagaen går sin gang er også resten av tennis-eliten på plass i Australia for spill i forskjellige turneringer. Casper Ruud gjør seg denne uken klar for spill i Australian Open som starter neste uke. Han er imidlertid ikke den eneste norske spilleren som skal kjempe om poeng til rankingen.

Novak Djokovic på treningsbanen etter at han vant i retten. Foto: TWITTER/DJOKERNOLE

Viktor Durasovic klarte å komme seg gjennom kvalifiseringen og skal allerede i morgen tidlig, norsk tid, spille ATP 250-turneringen Sydney Tennis Classic.

Nordmannen har, som resten av de tennisinteresserte verden over, fulgt med på Djokovic-sagaen. Den går ut på om Djokovic slipper inn i landet eller ikke som uvaksinert. Han beskriver det hele som komplisert.

– Han skal, så vidt jeg vet, ha fått beskjed om at han har fått et gyldig fritak. Hva reglene er kan ikke jeg til punkt og prikke, men jeg mener de har håndtert det dårlig her nede. Det har blitt et stort styr i media. Det kunne nok vært gjort annerledes. Han ble nok til en viss grad brukt til media for PR, sier Durasovic til TV 2.

I Australia nærmer det seg valg. Det gjør det også i Djokovic-sagaen. Det siste fra Australia er at immigrasjonsminister Alex Hawke skal fatte en endelig beslutning tirsdag. Durasovic påpeker at regler er regler og at alle i utgangspunktet skal følge disse. Han stiller seg imidlertid undrende på om Djokovic har det ettersom han fikk det gyldige tiltaket innvilget.

At Djokovic er verdensener i idretten som står så sterkt i Australia mener han ikke skal bety noe som helst.

– Jeg tenker at det ikke er greit at man skal få en annen type behandling på grunn av det. Vi får se. Det blir interessant å se hva publikum mener om det også dersom han spiller, sier Durasovic.

Selv beskriver han et strengt smittevernsregime i Australia. Han forteller selv at både munnbind og håndsprit blir hyppig brukt. Særlig med tanke på at det nå kommer flere og flere smittetilfeller blant både spillere og de i teamet rundt spillerne. Nå senest med australske Nick Kyrgios.

Selv forbereder han seg på å møte tidligere verdensener Andy Murray. Durasovic har vært med i én ATP 250-turnering tidligere og da var også Murray som var motstander. Det endte med tap for nordmannen som likevel fikk vist seg godt frem.

– Det er den aller høyeste turnering jeg har spilt tidligere. Det å få muligheten til å spille en ny runde er positivt. Jeg har det gøy å synes det er fett å være her. Det blir nok en fin opplevelse, sier Durasovic.

At det ble Murray igjen synes 24-åringen var morsomt. Forrige gang var han imidlertid svært skuffet over å tape mot tennis-legenden.

På veien mot deltakelse i 250-turneringen slo han også Pablo Andujar som er rangert som nummer 88 i verden. Selv er Durasovic rangert som nummer 345.

– Jeg skal gi mitt beste å prøve å ta revansje. Sist så var jeg skuffet fordi jeg følte jeg klarte å slippe med løs i andre sett. Jeg kom nærme med en settball og ble skuffet i ettertid på at jeg brukte litt lang tid på å bli vant med situasjonen. Det tok meg litt for lang tid å finne frem til det spillet jeg vet jeg har.