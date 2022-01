Skyskraperen er i ferd med å velte – sakte, men sikkert

En 58 etasjer høy skyskraper midt i San Francisco tipper syv centimeter i året. Nå jobbes det intenst for å redde bygningen.

Den nesten 200 meter høye bygningen lener seg nå over 66 centimeter mot nordvest. Hvert år siger den mer og mer – både nedover og til siden.

Millennium Tower er et luksuriøst boligkompleks midt i San Franciscos finansdistrikt. Det var ferdigbygget i 2009, og bare seks år senere kunne satellittbilder fra ESA bekrefte at det var uønskede bevegelser i bygget.

Bilder tatt med seks måneders mellomrom anslo at bygget sank fem centimeter i året.

Data fra satellittbilder tatt av Millenium Tower fra Senitel-1-satellitten til ESA i 2015 og 2016 var med på å avdekke problemene. De grønne prikkene viser stabile konstruksjoner, mens de røde viser at det er dokumentert forflytninger. Foto: ESA

I forrige uke kunne bygningsingeniør, Ronald O. Hamburger, informere om at bygningen i snitt siger syv centimeter i året, til tross for flere forsøk på å sikre fundamentet og stanse utviklingen, skriver NBC Bay

Hamburger har vært i kontakt med byrådet om potensielle måter å sikre fundamentet på.

– Vi begynner 2022 som vi avsluttet 2021 med Millenium Tower som fortsetter å synke og velte, sier byrådsmedlem Aaron Peskin. De siste fem årene har han holdt en rekke møter for å bestemme bygningens skjebne.

Overvåkningen av skyskraperen viser at bygget har beveget seg 25 centimeter i løpet av tiden man har arbeidet med å stabilisere bygningen.

Forsøket består i å installere pilarer under skyskraperen for å stanse og rette opp bygningen. Lokale medier frykter de som har ansvaret ikke har nok erfaring med arbeidet de er satt til å gjøre, men Peskin forsikrer om at de vet hva de gjør.

– Dette er en bygning på over 50 etasjer midt i San Francisco. Det er ikke rom for å lære underveis, sier han.

Hamburger sier bygningen er trygg å oppholde seg i. Konstruksjonsmessig skal den kunne tåle å lene seg en meter til siden før heiser og rørsystemer slutter å fungere.