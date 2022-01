Jørgen trender på YouTube etter The Voice-suksessen

The Voice-auditionen til Jørgen Dahl Moe (25) har gått over all forventning: – Helt surrealistisk, sier han.

Premieren på den syvende sesongen av The Voice har atter engang bevist at det norske folk har mange sangtalenter som venter på å bli oppdaget. En av disse talentene er 25 år gamle Jørgen Dahl Mo fra Andebu i Sandefjord.

Jørgen var en av deltakerne som imponerte mentorene på premieren – og nå også det norske folk.

Jørgen Dahl Moe (25) på audition. Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

Jørgen sin tolkning av Bruce Springsteen-låten «Dancing In the Dark» trender for øyeblikket på YouTube og ligger på 12. plass på Spotify sin Topp 50 liste.



Da TV 2 ringer Jørgen for å høre om suksessen har sunket inn i løpet av den korte tiden siden premieren, er det en glad og ydmyk mann som svarer.

– Det er helt surrealistisk og merkelig. Jeg tror ikke jeg skjønner hva som skjer. Men det er utrolig stas, sier 25-åringen.

Han forteller at han var nervøs for å se seg selv på TV, og det tok derfor litt tid før han klarte å se premieren. Da han endelig fikk sett det, var det både skummelt og gøy, men han kan fortelle at tilbakemeldingene har vært det beste.

– Jeg har fått så utrolig mange fine og hyggelig tilbakemeldinger, overalt. Det betyr utrolig mye.

For øyeblikket trender Jørgen på YouTube, og audition hans har blitt sett rett under 145 000 ganger. I tillegg ligger han på 12. plass på Spotify sin Topp 50-liste.

Flere av YouTube kommentarene er også fra utlandet, hvor Jørgen blir hyllet for sin tolkning av låten og stemmen.

«Noen burde vise dette til «The Boss» (ref. Bruce Springsteen). Jeg tror han hadde fått tårer i øynene av både denne versjonen og sangstemmen», skriver en på engelsk under YouTube-videoen.

Jørgen var en av sangerne som klarte å få alle mentorene til å snu seg, og de måtte derfor kjempe for å få han med på sitt lag. Valget hans falt til slutt på Ina Wroldsen (36), noe han er svært fornøyd med.

– Det er kjempestas å jobbe med Ina. Jeg syns hun er en skikkelig kul og inspirerende dame. Sterk og ærlig, noe jeg setter jeg veldig pris på, skryter han.

Tidligere vinner av Melodi Grand Prix Junior

Jørgen er heller ikke helt fremmed for å stå på scenen, og kan avsløre at musikken har vært en lidenskap hele livet.

– Jeg har stått en del på scenen, i alle fall i yngre alder kan man si, avslører 25-åringen.

I 2009 vant han nemlig Melodi Grand Prix junior med sangen «Din egen vei». Til tross for dette, så innrømmer han at det ikke føles som en del av den han er i dag.

– Det føles egentlig som en annen epoke i livet – en hel livstid siden. Jeg har vokst mye siden da, så jeg tenker ikke så mye på det.

Selv om 25-åringen har allerede har en seier under belte i musikk-Norge, så ser han på The Voice-opplevelsen som utfordring.

– Jeg hadde lyst å utfordre meg selv til å gjøre noe jeg i utgangspunktet absolutt ikke trodde jeg ville tørre å gjøre, forteller han.

Vil leve av musikken

Da TV 2 spør Jørgen hva den store drømmen er, er det lite tvil hos det lovende talentet.

– Jeg ønsker å kunne leve av egen musikk, og å kunne nå ut til så mange som mulig – det har alltid vært målet, forklarer han.

Jørgen kan fortelle at den overveldende responsen har gitt han selvtillit ettersom han var svært nervøs før sin første opptreden.

– Jeg opplever bare positive tilbakemeldinger fra venner, familie og ukjente. Jeg føler at folk unner meg suksessen, noe som føles utrolig stort. Det er rett og slett bare støtte å få, og det er jo det jeg trenger, forklarer 25-åringen.

Han ønsker også å takke alle som har sendt han hyggelige tilbakemeldinger over de siste dagene, og legget vekt på at dette betyr veldig mye for han.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal få takket nok til de som hører på musikken min. Selv om det bare er ord, så vil jeg bare si tusen hjertelig takk til alle sammen, avslutter han.

The Voice ser du fredager kl. 20 på TV 2, eller når du vil på TV 2 Play.