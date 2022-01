Hadde en relasjon til den drepte kvinnen – fengslet i to uker

Natt til lørdag ble en svensk kvinne i 60-årene drept i Lier. Politiet sa først at mannen i 40-årene ikke hadde noen relasjon til henne, men nå har de snudd.

Videre etterforskning tyder på at det likevel var en relasjon mellom den drapssiktede mannen og den avdøde kvinnen.

– Ifølge hans forklaring så kjente de hverandre fra tidligere, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit til TV 2.

Mandag ble den siktede mannen varetektsfengslet i to uker, med full isolasjon.

Han ringte selv til politiet rundt klokken 03 natt til lørdag. I samtalen skal han ha sagt at han hadde gjort noe alvorlig.

Siktede ble pågrepet i sin egen bolig i Lier natt til lørdag.

Politiet tror ikke at det har vært noen andre til stede da drapet skjedde.

Knytter seg til hendelsen

Mannen er formelt avhørt av politiet tre ganger. Han skal etter det TV 2 forstår samarbeide med politiet, som tar sikte på enda et avhør i løpet av uken.

Politiet har også mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten av kvinnen i 60-årene.

– Den sier at hun ble drept og den inneholder også noe informasjon om mulig dødsårsak, men jeg vil ikke gå inn på detaljene der. Jeg kan heller ikke kommentere om det er i samsvar med den han selv har sagt i avhør, sier Kostveit.

TV 2 så langt ikke lyktes i å få kontakt med mannens forsvarer, advokat Andrea Wisløff.

– Formelt har han ikke blitt bedt om å ta stilling til straffskyld, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit.

Fengslingsmøtet mot mannen ble behandlet som en såkalt kontorforretning mandag. Det innebærer at partene ikke møter fysisk i retten, og at spørsmålet om varetektsfengsling behandles skriftlig av en tingrettsdommer.

– Var alene

Bakgrunnen for hendelsen er ikke kjent for TV 2. Politiinspektør Kostveit sier at heller ikke politiet er sikre på hvorfor dette har skjedd.

– Han forklarer at det har oppstått en krangel her, sier Kostveit.

Verken kvinnen, som er svensk statsborger, eller den drapssiktede nordmannen er kjent for politiet fra tidligere.

– Vi har ikke hatt noen ting i våre systemer som handler om noen relasjon mellom dem. De er heller ikke registrert i politiets systemer på andre måter tidligere, sier Kostveit.

ÅSTED; En mann i 40-årene er siktet for drap etter at en kvinne i 60-årene ble funnet død på en privatadresse i Lier natt til lørdag. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Er det tatt beslag av våpen?

– Det er ikke mistanke om at det er brukt skytevåpen. Det er gjort beslag og funn på åstedet, men jeg vil ikke gå inn på detaljene rundt dette heller, sier politiinspektøren. og fortsetter:

– Vår hovedhypotese er at siktede har drept kvinnen og at han var alene om det, sier Kostveit.

Siktedes forsvarer Andrea Wisløff sa lørdag at hennes klient samarbeider med politiet, men at han er preget av hendelsen. Ha