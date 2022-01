Komplett kaos

Det er ikke lett å henge med i svingene i Djokovic-saken. Helt siden verdens beste tennisspiller ble stoppet på grensen på vei til Australian Open, har frontene vært steile.

Djokovic og hans støttespillere mener de reiste til Australia i god tro, med et godkjent medisinsk unntak i bagasjen. Tennis Australia og de lokale myndighetene i delstaten Victoria ga Djokovic unntak fra vaksinekravet.

Serberen har tidligere ikke villet si noe om sin egen vaksinestatus, men har nå bekreftet i intervjuer med grensekontrollen at han ikke er vaksinert.

Han sier også at han hadde korona i 2020, og testet positivt igjen 16. desember 2021. Han skal ha testet negativt allerede 22. desember. I mellomtiden dukket han opp på en premieseremoni for juniorspillere. Uten maske.

Det bidrar ikke akkurat til å styrke hans troverdighet som en utøver som tar smittevern på alvor.

Tvert i mot bygger det opp under et bilde av en verdensstjerne som på ingen måte er med på dugnaden mot pandemien.

Djokovic fikk medhold i retten blant annet fordi utskrifter fra samtalene med grensekontroller viser at han ikke fikk lov til å snakke med sine støttespillere, selv om han hadde blitt lovet det. Visumet hans ble trukket tilbake før han hadde rukket å snakke med Tennis Australia og sitt eget team. Det er mildt sagt klønete håndtert av grensekontrollen.

Samtidig hersker det nå uenighet rundt hvorvidt det å ha hatt korona, grunnlaget for Djokovic’ unntak fra vaksinekravet, faktisk er nok til å slippe inn i Australia uvaksinert. Nasjonale myndigheter sier at det å ha hatt korona ikke lenger er nok til å garantere at man slipper inn uten å være vaksinert. I desember skal Australia ha fått på plass regler som sier at også uvaksinerte som har hatt korona forventes å vaksinere seg så fort de ikke lenger er akutt syke.

Ifølge The New York Times skal føderale myndigheter ha gitt beskjed til Tennis Australia om at det å ha testet positivt de siste seks månedene ikke ville være nok til å få innreisetillatelse hvis man er uvaksinert. Samtidig skriver samme avis at helsemyndighetene også hadde sagt at delstaten Victoria fikk ansvaret for å vurdere eventuelle unntak fra vaksinekravet. Og de lokale myndighetene ga Tennis Australia beskjed om at gjennomgått koronainfeksjon det siste halvåret var grunnlag for unntak fra karantenereglene for folk som kommer til Victoria fra utlandet. Forvirringen er komplett.

Håndteringen av denne saken har vært alt annet enn ryddig og oversiktlig. Saken har også blitt politisk betent. Australske myndigheter har fått krass kritikk for sin håndtering av pandemien, og landet er midt i en massiv smittebølge. Det nærmer seg valg, og Djokovic kan fort bli en brikke i et høyt politisk spill.

Mange australiere har vært svært kritiske til Djokovic de siste dagene, og vil neppe akseptere at han får det unntaket han hevder å ha krav på. Samtidig har fans samlet seg for å vise sin støtte til tennisesset. Det serbiske flagget har vaiet både utenfor karantenehotellet Djokovic satt på og ved advokatens kontor. Serberens familie hevder at han er arrestert, noe som fyrer ytterligere opp under fansens rop om Djokovic’ frihet.

Det hele har blitt en skyttergravskrig idretten knapt har sett maken til. Det er fortsatt usikkert om Djokovic faktisk får delta i turneringen eller ikke. Selv om han fikk medhold av dommeren, har immigrasjonsminister Alex Hawke fortsatt muligheten til å kaste ham ut av landet. Loven gir immigrasjonsministeren rett til å overstyre dommerens avgjørelse og trekke Djokovic’ visum tilbake. I så fall risikerer Djokovic å bli utestengt fra Australia i opptil tre år.

En slik avgjørelse vil vekke sterke reaksjoner langt utenfor Australias grenser. Men det å la ham slippe inn etter så mye rabalder vil også være politisk vanskelig. Akkurat nå står vi i en unik situasjon der vi mangler presedens.

Dette er ikke en type problemstillinger verken idretten eller politikerne har vært vant til å måtte håndtere. De famler i blinde, og akkurat nå er det vanskelig å se for seg en løsning som kan gjøre alle fornøyde. Det har gått mye prestisje i saken, og det er så godt som umulig å finne et kompromiss.

Både australske myndigheter og Tennis Australia har rotet seg inn i en skandale som kunne ha vært unngått hvis man hadde vært enige om premissene på forhånd. Men vi kommer heller ikke unna at Djokovic kunne ha unngått hele suppa hvis han bare hadde fulgt medisinske råd og latt seg vaksinere.