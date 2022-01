Snart ti måneder etter at Trond fikk påvist korona, sitter sykdommen fortsatt i kroppen

Hjemme i Austevoll sliter Nordvik med ettervirkningene av koronasykdommen han fikk mars i fjor. Det går sakte, men sikkert framover, men han er fortsatt sykemeldt.

– Jeg klarer hverdagen, men alt er tyngre enn før og tar lengre tid, sier Nordvik.

51-åringen sliter fortsatt med pusten og bruker regelmessig en maske med saltvannsløsning for å løse opp slim i halsen. I tillegg sliter han med korttidshukommelsen.

– Tidligere var jeg veldig god på navn. Det er jeg ikke lenger, sier Nordvik.

Smittet i Polen

Det var i mars 2021 at Nordvik på jobb i Polen fikk påvist korona. På båten han var kaptein på, ble nesten alle de norske syke, men ingen like alvorlig som Nordvik.

På sykehuset ble han så dårlig at han måtte legges i kunstig koma. Det tok flere uker før han var stabil nok til å bli flydd hjem i ambulansefly.

– Jeg sovnet i Polen og våknet 13 dager senere på Haukeland, uten å ha en eneste erindring, fortalte Nordvik da TV 2 traff han i juli i fjor.

I sommer slet han med å puste og gikk daglig til fysioterapeut for å få mer av lungekapasiteten tilbake. Den første tiden fikk han også daglig oppfølging på sykehus.

– Der traff jeg flere i samme situasjon som meg, sier 51-åringen ti måneder etter at han ble smittet.

Ny studie avdekker langtidsvirkninger

En ny FHI-studie viser at uvaksinerte voksne som har hatt korona, rapporterer om høyere forekomst av hjerne- og luftveisplager enn personer som ikke har hatt sykdommen.

Avdelingsdirektør Per Minor Magnus. Foto: FHI

– Det viktigst er at vi nå har kunnet bruke et befolkningsbasert utvalg for å måle omfanget av hvor hyppig langtidsvirkninger forekommer, sier avdelingsdirektør Per Minor Magnus i Folkehelseinstituttet.

Dataene viser at personer som har gjennomgått koronasykdom, opplever overhyppighet av symptomer tolv måneder senere i forhold til dem som ikke har påvist korona i samme tidsperiode.

21 prosent av dem som ikke hadde hatt korona, meldte om minst ett nytt symptom de siste tolv månedene, mens 56 prosent av dem som hadde hatt korona gjorde det samme.

To hovedgrupper

– Vi fant to hovedgrupper under begrepet «long covid». Den ene hadde mest plager fra hjernen, som utmattelse og konsentrasjonsvansker. Den andre gruppen hadde mer pusteproblemer, sier avdelingsdirektør Per Minor Magnus.

Han forteller at man i den videre forskningen vil sammenligne forskningen med data fra personer som er smittet med omikron eller andre koronavarianter.

OPTIMIST: Trond Nordvik har planer om å bli helt frisk. Foto: Geir Johnny Huneide

– Det store spørsmålet er hva som gjør at noen får langtidsvirkninger mens andre ikke får det. Dette forskes det betydelig på også internasjonalt, men ingen har så langt noe svar, sier Magnus.

På Austevoll har Trond Nordvik bestemt seg for å være optimist, selv om han er innstilt på at han kanskje aldri blir helt som før.

– Jeg har blitt mye bedre siden i sommer og klør etter å komme tilbake på jobb, sier 51-åringen.