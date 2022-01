På vinterføre er det bare vinterdekk som gjelder. Men dessverre er ikke det noe som har gått inn hos alle bileiere.

I helgen delte Øst politidistrikt et bilde på twitter. Det gjorde de etter at en patrulje hadde stoppet en varebil som var ute på en farlig ferd.

Østlandets Blad var de første som skrev om hendelsen:

Inne til takst - med sommerdekk

– Fører av en mindre varebil fikk førerkortet beslaglagt på stedet etter å ha kjørt rundt i byen med fire sommerdekk, to av dem i heller dårlig forfatning. God innsats fra melder gjorde at patruljen fikk stanset bilen før det gikk galt, skrev politiet på Twitter.

I slik tilfeller er det ingen bønn. Førerkortet ryker og bilen må settes igjen.

Tall fra forsikringsbransjen indikerer at det faktisk er ganske mange som kjører med sommerdekk hele året. De er tett på dette og har interessante tall. Sist vinter hadde for eksempel 6,3 prosent av bilene som var inne til skadetaksering hos If, sommerdekk. Det var en økning på 1,4 prosentpoeng fra vinteren før. Tallene baserer seg på skadetaksering av over 15.000 If-forsikrede biler vinteren 2020/2021.

De fleste av oss skifter til vinterdekk når vinteren kommer. De fleste, men langt fra alle. Foto: NTB Scanpix

Ikke forbudt

Det er ikke forbudt å kjøre med sommerdekk på vinteren. Men her er regelen at du skal være skodd etter forholdene.

Er det fare for snø, is og glatte veier, skal du ha vinterdekk på bilen, hvis ikke må du la den stå.

