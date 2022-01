Tester stemmestyring: – Dette er faktisk ganske genialt!

– Hei Mercedes! Hvordan er skiforholdene i Tryvann?

– Det er gode forhold i Tryvann. Snødybden varierer fra 5-30 centimeter på toppene. 5/9 heiser er åpne, svarer Mercedes-damen hyggelig tilbake.

De siste årene har det nærmest skjedd en liten revolusjon på stemmestyring i bil.

Fra å være et fullstendig meningsløst utstyr, som strengt talt ikke har fungert i praksis, begynner produsentene nå virkelig å få ting til å stemme.

Mercedes er blant de som ligger langt fremme her. Her kan du rett og slett snakke til bilen. Ved hjelp av kunstig intelligens skal den også bli kjent med deg og komme med langt mer «treffsikre» svar enn tidligere.

Nå har vi testet nyeste generasjon stemmestyring fra Mercedes. Er det blitt så bra at man faktisk velger å ta det i bruk, eller er det fremdeles en stor gimmick – med mye tull og fjas? Det har vi forsøkt å se litt nærmere på.

Se video fra testen øverst i saken.

Inntil videre er det kun nye C-Klasse, S-Klasse og EQS som har stemmestyring tilgjengelig på norsk.

Noen ting gir lite mening...

Foreløpig er det kun noen få Mercedes-modeller som har talestyring tilgjengelig på norsk. Nye C-Klasse er blant dem, og etter en ukes tid med mye snikksnakk, er konklusjonen litt todelt:

Interiøret på C-Klasse har fått et stort løft. Infotainment-systemet er avansert, men samtidig enkelt i bruk.

Mye har blitt veldig bra, og er absolutt nyttig. Samtidig er det flere talefunksjoner som gir lite mening, og som heller kanskje brukes for å «imponere» passasjerene. «Hør her, jeg kan snakke til bilen min!».

Et eksempel på sistnevnte er følgende kommando:

– Hei Mercedes! Jeg fryser.

5 sekunder senere...

– Ok, jeg justerer temperaturen til 22 grader.

Her bruker du kanskje 10 sekunder på å justere temperaturen én grad ned. Gjør du jobben selv, tar det maks ett sekund.

Det samme gjelder hvis du spør om temperaturen ute, eller bytte av radiokanal. Dette gjør du mye enklere og raskere ved å trykke på den bestemte funksjonen selv.

Helt nye Mercedes C-Klasse er på norsk jord. Les testen:

C200 er utstyrt med en 1,5-liters bensinmotor på 204 hk. Snart kommer den ladbare versjonen, med elektrisk rekkevidde på opptil 100 kilometer.

Genialt!

I løpet av testperioden, må vi innrømme at dagens stemmestyring hos Mercedes faktisk kan være både litt interessant og underholdende.

Du kan for eksempel spørre om en vits eller hva Mercedes-damen synes om BMW. Tro det eller ei, men de tyske programmererne glimter faktisk tidvis til – med humor nok til humre litt bak rattet, om ikke annet.

Det skal også sies at bilen kan servere flere geniale funksjoner, og hvor talestyring faktisk kommer til sin rett.

Du kan for eksempel sende en mail via talestyring, spørre om nærmeste biffrestaurant på et ukjent sted eller få svaret på ulike spørsmål du ellers ville Googlet.

I videoen under kan du få med deg noen av eksemplene når vi tester talestyring på norsk:

Nye Mercedes C-Klasse får klasseledende rekkevidde

Her er flere eksempler du kan spørre bilen om. Vi har valgt å dele det inn i tre ulike kategorier: