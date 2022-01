Intet godt nytt år for regjeringen: Arbeiderpartiet faller igjen

Sola har ikke snudd for Støre-regjeringen. Etter tre måneder i regjeringskontorene med strømkrise og koronahåndtering ser det mørkt ut.

Det har vært krevende måneder for Støres regjering siden de trådte inn i regjeringskontorene i oktober. Strømprisene har gang på gang satt nye rekorder, og omikron snudd gjenåpning til nedstenging.

På Kantars januar-måling for TV 2 mister regjeringen nå flertallet de hadde med SV, og Arbeiderpartiet faller på tredje måling på rad.

Ap går tilbake 1,7 prosentpoeng og starter året som de avsluttet det, som det nest største partiet.

Også SV går svakt tilbake, med 0,7 prosentpoeng. Senterpartiet holder seg på stedet hvil fra desember-målingen, men er langt bak valgresultatet fra i fjor.

Det er ikke Høyre. Hadde denne målingen vært valgresultatet hadde Høyre nå vært landets største parti med 23,7 prosent, det til tross for at de går tilbake 0,9 prosentpoeng.

Partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) sier til TV 2 at det har vært krevende med høye strømpriser og strenge koronarestriksjoner. Hun mener likevel at regjeringen har snudd seg raskt og kommet med gode ordninger, som nordmenn vil merke på regningen.

– Det er bra at det er høye forventninger til at regjeringen løser disse utfordringene. Den jobben fortsetter vi med og slik skal Arbeiderpartiet styrke seg igjen blant folk.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er derimot ikke bekymret for eget parti etter den ferske målingen.

– Dette er en helt grei måling for Senterpartiet, konkluderer han.

UTYDELIG: Erna Solberg ber regjeringen om å kommunisere bedre. Her på Stortinget under debatten om skjenkestopp før jul. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Solberg med klar oppfordring

Tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg viser forståelse for at regjeringen har hatt vanskelige saker på bordet sine første 90 dager.

Hun peker samtidig på Støre-regjeringen kan være tydeligere i kommunikasjonen, t når det gjelder koronahåndteringen.

– Jeg tror det er litt mange hoder som mener mye, også regjeringsmedlemmer for øyeblikket, det tror jeg kan virke litt forvirrende, sier Solberg.

Hun viser til at regjeringen under hennes ledelse offentliggjorde begrunnelsene som lå til grunn for strenge tiltak.

– Så man kunne se forholdsmessighetsvurderingen når vi gjorde endringer. Jeg tror det er et godt eksempel de burde følge.

Ytterkantpartiene mest fram

Energipolitisk talsperson Sofie Marhaug i Rødt mener det er strømkrisen som har hjulpet Rødt til å klatre oppover på den siste målingen. De går frem med 1,3 prosentpoeng og får 6,2 prosent oppslutning.

– Jeg tror det skyldes særlig strømsaken. Jeg tror folk ser at det trengs sosialistiske løsninger på strømkrisen, at vi må regulere prisen og ta tilbake den demokratisek styringen av kraften, sier Marhaug.

VINNER: Sylvi Listhaug og Frp er partiet som går mest fram på januar-målingen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

På den andre siden av det politiske spekteret sitter Frp som vinnere. De får en oppslutning på 11,4 prosent. Det vil si en økning på 1,4 prosentpoeng. Også Listhaug tror strømmen gir sitt parti medvind.

– Jeg tenker folk nå ser at vi står på for å hjelpe folk i strømkrisa. Folk får monsterregninger i posten og regjeringa stiller opp med smuler, mens det offentlige tjener seg søkkrike, sier partileder Sylvi Listhaug.