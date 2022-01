Odds daglige leder: – Nornes har formidlet at det ikke er aktuelt for han å fortsette i en annen rolle

Odd kalte selv inn til pressekonferanse for å informere om trenersituasjonen med styreleder Trond D. Haukvik og daglig leder Einar Håndlykken.

– Etter jeg annonserte min avgang som styreleder har jeg fått mange spørsmål om største oppturer og nedturer. Jeg skal ikke gå inn på det, men den prosessen ved å bytte ut Nornes er den tøffeste. Jan Frode (Nornes, journ.anm.)er en fantastisk person. Jeg kan trygt si at alle i klubben skulle ønske at han lyktes med oppgavene som hovedtrener i klubben, sier Odds avtroppende styreleder Trond D. Hauvik.

FORTSATT ANSATT: Jan Frode Nornes er fortsatt ansatt i Odd. Han har imidlertid kommunisert at han ikke ønsker en annen rolle i klubben, ifølge Odds daglige leder Einar Håndlykken. Foto: Carina Johansen

I en pressemelding lørdag annonserte Odd at Jan Frode Nornes var ferdig som klubbens hovedtrener - men at han ikke var sagt opp.

– Odds Ballklubb har ikke sagt opp Jan Frode Nornes, men har etter en samlet vurdering kommet til at det beste for klubben nå er et trenerskifte. Klubben er derfor i samtaler med Jan Frode Nornes om en løsning til det beste for begge parter, skrev klubben i pressemeldingen da.

Da ble det sterke reaksjoner og det var også bakgrunn for at Odd ønsket å invitere pressen til en gjennomgang av saken.

Der kom det fram at Odds Ballklubb ikke har sagt opp Jan Frode Nornes og at han dermed fortsatt er ansatt i klubben.

– Nornes har formidlet gjennom sin advokat at det ikke er tilgjengelig for han å fortsette i en annen rolle. Da gjenstår det for oss å bli enig med Jan Frode om en forhandling om kontrakten han har som strekker seg ut 2023, sier Håndlykken og poengterer:

– Jan Frode har ikke fått sparken. Kontrakten er fortsatt gyldig.

Det betyr i praksis at Nornes kan lede lagets trening når de er tilbake fre ferie onsdag.



Styreleder Hauvik fortalte også om prosessen som ledet frem til avgjørelsen om å ikke fortsette med Nornes som hovedtrener. Han peker på negativ sportslig utvikling, særlig den svake høstsesongen i 2021, som hovedårsaken til beslutningen.



Han forteller imidlertid at de vurderte det som riktig å beholde Nornes i fjor høst og stå sammen som klubb for sikre plassen i Eliteserien. Den avgjørelsen mener han fortsatt var riktig.

– Så ble vi enig om at det måtte gjennomføres en grundig evaluering. Det ble iverksatt rett etter siste seriekamp. Etter en samlet vurdering kom et enstemmig styret frem til at et trenerskifte var nødvendig for å sikre bedre dynamikk for at resultatene blir bedre.

