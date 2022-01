Dette er årets «Melodi Grand Prix»-deltakere

Til God kveld Norge har MGP-programlederne Mikkel Niva (34) og Annika Momrak (22) sagt at det aldri har vært så høyt nivå på deltakerne vokal-messig, og at det er et stort spenn fra «crazy» låter, til rolige popbalader.

Se direktesendingen i videovinduet øverst i saken, hvor deltakerne presenteres.

God kveld Norge oppdaterer denne artikkelen fortløpende med deltakerne som blir presentert fra klokken 13.30 og utover.

Årets deltakere

NorthKid . Et nordnorsk popband frontet av Bilal Saab, som vant Stjernekamp i 2019. Ved siden av Bilal består bandet av Helge Moen, Håkon Guttormsen, Sebastian Willassen og Vegard Olaussen.

NorthKid.

Se intervjuet med MGP-programlederne i videoen under, hvor de snakker om hva de frykter skal gå galt i år, samt et lite triks for hvordan Norge kan vinne i år.

En vesentlig endring

Den første av fire delfinaler går av stabelen lørdag 15. januar kl 19.50. Det er fire artister som skal konkurrere om en finaleplass i hver delfinale.

Av årets 21 artister er fem forhåndskvalifiserte til finalen. Disse er plukket ut av en fagjury. Hver lørdag skal en av dem opptre med sin låt under en delfinale. Siste forhåndkvalifiserte artist opptrer under «Sistesjansen» 12. februar.

Apropos «Sistesjansen». Dette ble innført under MGP 2021 og videreføres i 2022 med noen vesentlige endringer. 7. februar skal de 12 artistene som ble slått ut gjennom de fire delfinalene bli til fire artister i en direktesendt sending.

De fire artistene som får flest publikumsstemmer går videre til «Sistesjansen» lørdag 12. februar. Her opptrer de med låten sin på nytt og konkurrerer om den aller siste finalebilletten.

Den store finalen i Melodi Grand Prix består av 10 finalister og går av stabelen lørdag 19. februar. Vinneren skal representere Norge i Eurovision Song Contest i Torino i mai.