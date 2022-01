Vaksineforsker om ny «deltakron»-variant: – Ikke en dårlig nyhet

Det er ikke nødvendigvis slik at en blandingsvariant av korona-viruset gjør ting verre, mener to av landets ledende virusforskere.

Du var kanskje en av de som tenkte «ikke nå igjen», da du leste om den nye virusvarianten på Kypros i helgen?

Varianten har fått navnet «deltakron», fordi forskerne har funnet mutasjoner som viser at den kan være en blanding av omikron-varianten som nå dominerer, og den mer kjente delta-varianten som først ble påvist i India.

Ifølge Bloomberg News var varianten påvist hos 25 personer, der 11 av dem var innlagt på sykehus.

Selv om deltakron-nyheten klinger dårlig, er det likevel ikke sikkert den trenger å påvirke hverdagen vår.

Derfor kan du sannsynligvis puste rolig

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland er klar på at man fortsatt vet veldig lite om den nye varianten, men har en oppløftende melding hvis de første funnene faktisk stemmer.

– Hvis det faktisk er slik at deltakron er en blanding av delta og omikron, så er det ikke en dårlig nyhet. Da går man tilbake til et virus der vaksinene har høyere effekt, sier Grødeland.

Gunnveig Grødeland er seniorforsker ved Immunologisk institutt på UiO og Oslo Universitetssykehus. Hun er ikke veldig bekymret over deltakron. Foto: Rune Blekken / TV 2

Som med alle andre varianter, er de mest sentrale spørsmålene om den er mer smittsom, gir hardere sykdomsforløp eller om den vil utkonkurrere den nåværende dominante varianten.

For at sistnevnte skal skje, må viruset mutere såpass mye at det kan omgå immunresponsen som er bygd opp i befolkningen.

– Men i og med at vaksinene fungerer godt mot både delta og omikron, så ville jeg ikke vært særlig bekymret, sier Grødeland.

Klare råd

Virusforsker og leder for influensasenteret ved Universitetet i Bergen, Rebecca Cox, er helt enig med Grødeland i at de nåværende vaksinene vil fungere mot deltakron hvis funnene stemmer.

– Absolutt. Den fungerer allerede mot delta, og med en booster-dose er man godt beskyttet mot omikron, så disse vil fungere, sier Cox.

Hun opplyser at man etter hvert blir nødt til å oppdatere vaksinene og tilpasse dem nye varianter, men sier at man nå må bruke de verktøyene man har tilgjengelig.

ENIG: Rebecca Cox er en av landets ledende virusforskere. Hun råder folk til å ta vaksinene, og sier man ikke bør frykte bivirkninger.. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– I tillegg til vaksinene betyr det munnbind, avstand og spriting av hender, sier hun.

Cox nytter også sjansen til å si at hun råder folk til å ta den tredje booster-dosen. Hun forstår de som lar være fordi de mener at dosene heller bør gå til fattige land, men:

– De kan ikke håndtere vaksinene skikkelig med mindre de har en plan på det. Nå har man bestilt inn vaksiner til Norge som har relativt kort holdbarhetsdato, og da må vi bruke disse.

– Banebrytende forskning

De 25 deltakron-prøvene på Kypros er sendt til GISAID-databasen slik at de genetiske dataene blir delt med det internasjonale vitenskapelige samfunnet.

Kypros helseminister, Michalis Hadjipantelas, berømmer professor Kostrikis og hans team.

– Den banebrytende forskningen og funnene til professor Kostrikis team gjør oss stolte av forskerne våre, da denne forskningen setter Kypros på det internasjonale helsekartet, sier Hadjipantelas.

Professor Leondios Kostrikis ved universitetet i landet sier han personlig tror deltakron-varianten vil danke ut omikron.

Kypriotiske myndigheter har annonsert at de vil holde en pressekonferanse om den nye varianten kommende uke.