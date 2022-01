Nektet Pride-gjester overnatting. Nå vurderer TV-profilen anmeldelse

I august 2021 arrangerte Bloggerne-profil, Gisle A. Gjevestad Agledahl, Pride i den lille bygda Fyresdal. Dette skulle vise seg å få motstand fra deler av lokalsamfunnet.

Det ble blant annet trøbbel allerede i juni, da Agledahl skulle prøve å skaffe overnattingsplasser til gjestene.

– Det var et hotell som nektet å leie ut til folk som kom den helgen vi skulle arrangere Pride, forteller Agledahl til God kveld Norge.

Fyresdal Kurs og Leirsted beskrives som «magisk i en landlig og koselig atmosfære» på deres egen nettside. Hotellet består av 36 rom og ti leiligheter, spesielt tilrettelagt for kurs og leir.

– De sa at de var et familieorientert sted, og at de har nulltoleranse for alkohol. Jeg tenker at vårt arrangement var et familieorientert arrangement, det var jo i samarbeid med ungdomsrådet som består av ungdommer ned i 14-årsalderen, forklarer Agledahl.

Takket nei til gjester

Da Agledahl tok kontakt med Fyresdal Kurs og Leirsted via e-post i juni, informerte han om at han planla et arrangement den 21. august, som gjorde at en del mennesker hadde behov for overnatting i bygda.

I sin første henvendelse nevner ikke Agledahl at det er snakk om et Pride-arrangement. Foto: Skjermdump av e-post

Agledahl spurte deretter om de hadde kapasitet til å stille med overnattingsplasser, og at han tippet at de ti leilighetene fort kunne fylles opp, samt flere rom. Han spurte også hvordan man best mulig kunne løse dette - om hver enkelt skulle booke selv eller om de skulle booke som gruppe.

I tillegg til å lenke til prisene for enkelt- og gruppebooking, spør Waskaas hvilket arrangement det er snakk om. Foto: Skjermdump av e-post

Daglig leder ved Fyresdal Kurs og Leirsted, Jostein Waskaas, svarte at de hadde kapasitet til å ta imot bookinger den aktuelle helgen. Han opplyste at de både gjør enkeltbookinger og gruppebookinger, og la ved en lenke til nettstedet med priser og informasjon. Waskaas spurte også hvilket type arrangement det var snakk om.

Agledahl forteller at de skal arrangere Pride, med konsert nede ved Næringshagen. Foto: Skjermdump av e-post

Da Agledahl fortalte at det var Pride som skulle arrangeres, ble tonen raskt endret.

Waskaas informerer om alkoholforbud og takker derfor nei til forespørselen. Foto: Skjermdump av e-post

«Takk for din forespørsel.

Fyresdal Kurs og Leirsted er et leirsted med en tydelig famileprofil med totoalforbud mot bruk av alkohol.

Vi tror at den type arrangement som du beskriver lett kan føre til type festing som ikke passer inn med denne profilen.

Vi takker derfor nei til din forespørsel.».

Som svar til dette skrev Agledahl at Pride er et arrangement med en tydelig familieprofil. Han forklarte at det lokale ungdomsrådet skulle være medarrangør og at de skulle ha fri aldersgrense. Han skrev også at arrangementet handler om nestekjærlighet, mangfold og inkludering, noe han trodde falt inn under hotellets verdier.

Den siste e-posten ble ikke besvart.



Agledahl forteller til God kveld Norge at han etter hvert prøvde å ringe hotellet.

– Jeg ringte han opp noen uker etter mailene, og da sa daglig leder at de holdt stengt den aktuelle helgen.

Holdt åpent likevel

Til Telemarksavisa hadde Waskaas en annen forklaring.

I en artikkel publisert én uke før arrangementet skulle gå av stabelen, sa den daglige lederen dette:

– Vi har fått inn en booking av en stor gruppe, men vi har noen ledige leiligheter.

Det viste seg dermed at hotellet holdt åpent under helga Pride skulle arrangeres likevel, i motsetning til det Agledahl fikk beskjed om over telefon en måned i forkant.

God kveld Norge tok nylig kontakt med den daglige lederen over telefon.

Waskaas ville i utgangspunktet ikke kommentere saken, men sa etter hvert dette:

– Vi er et familiehotell som leier ut til grupper og menighetsweekender, og leietakere vi har internt. Vi leier ikke ut til enkeltpersoner på hotellet. Vi har ikke enkeltbooking på hotellet, vi har kun enkeltbooking på leiligheter.

Et raskt søk på hotellets nettsider, viser at dette ikke stemmer.

På nettsiden har de oppgitt priser for enkeltbookinger og gruppebookinger, både for leilighetene og for hotellrommene.

Ifølge oversikten på nettsiden er det fullt mulig å gjøre en enkeltbooking på både hotellrommene og leilighetene. Foto: Skjermbilde fra nettstedet til Fyresdal Kurs og Leirsted

Når Waskaas blir konfrontert med dette, svarer han at hvis de får forespørsler som omhandler enkeltbookinger på hotellrommene, henvises de videre til leilighetene.

– Vi har prising av rom på nettsiden, men vi henviser dem til leiligheter hvis vi får en forespørsel. Vi vil ikke miste de kundene. Drop-in i Fyresdal er nesten ingenting, det er nesten ingen som tilfeldigvis drar forbi Fyresdal. Det er ganske øde her og det er ingen gjennomfartstrafikk, sier han og legger til:

– Dette hotellet ble bygd i 1979, alle som har drevet det har gått konkurs og det har vært mange drivere. Det er ikke marked for drop-in i Fyresdal.

Alkoholforbud

Waskaas gjør det i tillegg helt klart at det er et alkoholfritt sted.

– Å leie ut til et «alternativt opplegg» eller et arrangement der alkohol er involvert, det er vi ikke interessert i.

Når God kveld Norge sier at Agledahl informerte om at det ikke var snakk om et alkoholarrangement, og at det ble arrangert i samarbeid med ungdomsrådet, svarer Waskaas dette:

– Det er det det er. Hvis du har vært i Fyresdal og truffet noen over 16 år en lørdagskveld, så er det ingen som er edru på en fest. Vi oppfatter det sånn, og vi åpner ikke opp for et party på hotellet vårt.

– Henger ikke på greip



Waskaas sier også at han sendte ut en e-post én uke før arrangementet skulle holdes til andre Pride-gjester, der han skrev at leilighetene kunne bookes. Ifølge han ble ikke denne besvart.

På spørsmål om hvorfor ikke Gisle A. Gjevestad Agledahl fikk samme tilbud på sin forespørsel, skriver Waskaas følgende:

– Slik jeg forstod Gisle ville han at vi åpnet hotellet for dette arrangementet. Det var ikke aktuelt for oss å åpne hotellet for et konsertarrangement i Bryggeparken. Alle slike arrangementer i Fyresdal har vært forbundet med høyt alkoholinntak og ungdomsfyll. Vi valgte å leie ut leiligheter, da det begrenses til hver enkelt selvbetjent leilighet, skriver han.

Dette stemmer ikke, ifølge Agledahl. I e-postforespørselen sier han at konserten skal holdes nede ved Næringshagen som eies av kommunen, og som ikke har noe med Fyresdal Kurs og Leirsted å gjøre. Det var altså aldri snakk om å åpne hele hotellet.

– Dette henger nok en gang ikke på greip og føyer seg i rekken av bortforklaringer. Ingenting hadde vært bedre enn om dette var en misforståelse, men det er dessverre ikke det, sier Agledahl til God kveld Norge.

– Er visst ikke plass i herberget

Agledahl forteller at han synes det i utgangspunktet er veldig vanskelig å oppdage diskriminering, fordi folk dekker over det med andre forklaringer. Men han mener det hotellet har gjort, er å diskriminere.

– Dessverre er diskriminering ofte vanskelig å bevise. Som her, hvor forklaringene stadig endrer seg og de unngår å kommentere kjernen i saken. Om de mener dette var en misforståelse kunne de bare sagt at skeive var velkomne, så var vi ferdig med den saken. Men det er visst ikke plass i herberget, sier han, før han fortsetter:

– Heldigvis vant kjærligheten denne gangen, for da innbyggerne i Fyresdal hørte at leirstedet ikke ville leie ut, åpnet de heller hjemmene sine for de som ville delta på Pride. Har du hørt noe finere!

Til tross for motstand, ble det til slutt en vellykket feiring av Pride i Fyresdal. Foto: Eryk Oskar Swiergon/NBU

Vurderer anmeldelse

God kveld Norge har tatt kontakt med fungerende likestillings- og diskrimineringsombud May Schwartz som sier dette om saken:

«Vi kjenner ikke til alle detaljene i denne saken og uttaler oss derfor kun på generelt grunnlag.

Som et klart utgangspunkt så er det ifølge likestillings- og diskrimineringsloven ikke lov å nekte noen en vare eller en tjeneste på bakgrunn av deres etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Denne type forskjellsbehandling er også straffbart etter straffelovens paragraf 186, og brudd på loven kan resultere i både bot og fengsel.

Diskrimineringsnemnda er for øvrig et kostnadsfritt og nøytralt forvaltningsorgan, som vurderer og avgjør saker om diskriminering. Dersom noen av de involverte partene har spørsmål om lovverket eller diskrimineringsgrunnlagene, er de velkommen til å ta kontakt med oss.»

Agledahl har nå tatt kontakt med likestillingsdirektoratet selv, og vurderer å anmelde saken. Han forteller til God kveld Norge at de har avtalt et møte i neste uke.

Waskaas står fremdeles for sine uttalelser, og mener hotellet ikke diskriminerer.

– Vi diskriminerer ikke, men dette er et alkoholfritt leirsted og vi vurderer en konsert/fest i Fyresdal som et arrangement med alkohol. Dette er ikke noe nytt for oss, det er arrangert mange konserter i Fyresdal som vi ikke åpner booking for. Aud Kristin Lukassen (konsertarrangør i Fyresdal, journ.anm) kan bekrefte dette.

Lukassen bekrefter dette i en tekstmelding til God kveld Norge.