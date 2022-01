«Paradise Hotel»-vinner Markus Grønberg (23) dømt for voldtekt

– Han er skuffet over dommen. Saken vil bli anket til lagmannsretten, sier Grønbergs forsvarer, advokat Tor Haug, til TV 2.

Før jul satt 23-åringen tre dager i Bodø tingrett tiltalt både for voldtekt og seksuell omgang med en 14 år gammel jente. Selv var Grønberg 20 år gammel da hendelsen fant sted.

Ifølge tiltalen, og nå en enstemmig tingrett, hadde Grønberg og 14-åringen frivillig sex en lørdag i juli 2019. Senere på kvelden, da hun ønsket å dra hjem, slo han henne i ansiktet og truet henne til å ha sex med ham en gang til.

Selv mener Grønberg at de to aldri har hatt noen form for seksuell kontakt.

Snapchat og «selfie»

I tillegg til den fornærmede jentas forklaring, som retten anser som svært troverdig, har Snapchat-meldinger og en «selfie» vært sentrale bevis i retten.

En kamerat av Grønberg var nemlig til stede i leiligheten den aktuelle kvelden. Mens Grønberg og fornærmede var i overetasjen, satt kameraten på et tidspunkt alene og skrev til sin daværende kjæreste på Snapchat.

DØMT: Markus Grønberg (23) har hele tiden nektet straffskyld og varsler at dommen vil bli anket. Foto: Viaplay

Til kjæresten skrev han at Grønberg var «oppe å pula». Også i politiavhør har han forklart at han mener at kameraten og 14-åringen hadde sex, og at Grønberg selv sa dette til ham senere samme kveld.

Forklaringen og Snapchat-meldingene står i sterk kontrast til Grønbergs forklaring om at de to bare snakket sammen.

Klokken 02.08 den aktuelle natten tok fornærmede også en «selfie» som viser at hun har blod i ansiktet og en hevelse. Hun har selv forklart at det var for fordi Grønberg slo henne to ganger med knyttet hånd.

Fjernet ikke sesongen

Da tiltalen ble offentlig kjent i fjor høst, hadde Grønberg i mellomtiden vært med på innspillingen av «Paradise Hotel», som ennå ikke var sendt på TV.

Dermed oppsto en offentlig debatt om hvorvidt sesongen skulle trekkes.

Produksjonsselskapet Nent besluttet å sende sesongen, der Grønberg vant sammen med Veronica Langfjell (23). Samtidig straffet de Grønberg ved å frata ham pengepremien.

Årsaken var at Grønberg i castingprosessen hadde unnlatt å fortelle at han var under etterforskning for voldtekt, hvilket er et kontraktsbrudd.

For den fornærmede kvinnen har det vært svært belastende å se tiltalte på TV, ifølge hennes bistandsadvokat Finn Ove Smith.

Produksjonsselskapet har svart at de ikke legger seg opp i straffesaken, som er opp til retten å avgjøre, og forsvarer Tor Haug har uttalt at det ville bidratt til forhåndsdømming å trekke sesongen.

Nent har foreløpig ikke ønsket å kommentere dommen overfor TV 2.

Grønberg: – Jeg løy til produksjonen

Under rettssaken mente advokat Haug at retten, ved en eventuell straffeutmåling, måtte ta hensyn til den belastningen det har vært for Grønberg at enkelte medier – blant andre Nettavisen – gikk ut med navn og bilde allerede da han ble tiltalt.

I RETTEN: Statsadvokat Hilde Schei var aktor i rettssaken i desember. Bistandsadvokat Finn Ove Smith (t.v) representerte den fornærmede kvinnen. Foto: Sigfinn Andersen / TV 2

Det har retten sett fullstendig bort fra, fordi Grønberg selv var klar over at han var siktet for voldtekt da han valgte å melde seg på «Paradise Hotel». Selv mener Grønberg at hans deltakelse underbygger hans uskyld.

– Det er ingenting som har skjedd. Det er grunnen til at jeg meldte meg på «Paradise Hotel» i ettertid. Jeg vet at jeg ikke har gjort noe. Jeg løy til og med til produksjonen fordi jeg vet at jeg ikke har gjort noe, sa han i retten.

Realityprofilen var også tydelig på at livet har blitt tøft etter at voldtektstiltalen ble kjent.

– Jeg får angst når jeg går ut på gata, og jeg blir kalt masse stygge ting. Jeg har måttet skru av alle kommentarer på alle sosiale plattformer, for folk skriver at de skal drepe meg, og at jeg er pedofil og den type ting, sa han.

I tillegg til fire år og fem måneder i fengsel er Grønberg dømt til å betale 170.000 kroner til fornærmede.

«Tiltalte har vist manglende respekt for [fornærmedes] rett til å bestemme over egen kropp og utnyttet henne til egen seksuell tilfredsstillelse», skriver retten.