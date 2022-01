Vil fengsle drapssiktet mann i to uker

En mann i 40-årene er siktet for drap på en kvinne i 60-årene i Lier natt til lørdag. Politiet har gjort beslag på stedet som de knytter til drapshandlingen.

Det bekrefter politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt Odd Skei Kostveit til TV 2, mandag morgen.

Mannen i 40-årene fremstilles for fengsling mandag. Fengslingen vil gjennomføres trolig som en såkalt kontorforretning, som vil si at siktede ikke møter i retten fysisk.

Har gjort beslag

Kostveit sier at de går inn for å fengsle mannen i to uker, med isolasjon, medieforbud, samt brev- og besøksforbud.

Mannen i 40-årene har forklart seg i detalj om hva som skjedde.

– Vi har gjort beslag på stedet som kan knyttes til hva som skjedde. Vi har også hans detaljerte forklaring på hva som skjedde, sier Kostveit.

– Kjente hverandre

Politiinspektøren bekrefter også at det er en relasjon mellom den nå drapssiktede mannen og den avdøde kvinnen i 60-årene.

– Han har forklart at de kjente hverandre, sier Kostveit.

Politiet vil i løpet av dagen fortsette med avhør av vitner, samt gjennomgå beslaglagt materiale og telefoner.

– Vi planlegger også nye avhør av siktede, men det vil bli litt utover fengslingsperioden, sier Kostveit.

Det er foreløpig for tidlig å si noe om hva som var motivet for drapet.

– Tungt

Mannens forsvarer Andrea Wisløff sier til TV 2 at hennes klient kommer til å samtykke til fengslingen.

– Han har det fortsatt tungt og er preget, sier Wisløff.

Mannen i 40-årene har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Bistandsadvokaten ønsker ikke kommentere hva slags relasjon det var mellom den drapssiktede mannen og den avdøde kvinnen.

Saken oppdateres!