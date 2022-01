Mye hjemmekontor? Da kan faktisk bilen din få problemer

Mye har blitt forandret i pandemien, også måten vi bruker bilen på. For mange består hverdagsreisen nå av en tur ned trappen eller inn døren til hjemmekontoret.

Det kan være dårlig nytt for bilen din. Småkjøring og lange perioder uten bruk fører til at man risikerer startproblemer.

– Vi ser at mange trenger hjelp med å få startet bilen. Det blir ikke bedre av at vi nå har lave temperaturer i hele landet som ytterligere tærer på bilens startbatteri, sier rådgiver Jan Harry Svendsen i NAF.

Få lader batteriet

Ferske tall fra NAF veihjelp viser at startproblemer er den hyppigste årsaken til at norske bilister blir stående.

– Det er lett å forstå frustrasjonen når man kommer til en bil som ikke vil starte, men det er mye man selv kan gjøre for å unngå å havne i denne situasjonen. NAF anbefaler at man lader med jevne mellomrom slik at man alltid har et fulladet batteri, sier Svendsen.

Det er det likevel få som gjør. I en fersk undersøkelse utført av Norstat for NAF sier bare 21 prosent av de spurte at de lader bilens batteri jevnlig gjennom vinteren.

– Har du uflaks, sier det bare «klikk»

Det krever mye energi å starte bilen. Hvis du kjører flest korte turer, risikerer du at batteriet gradvis tappes. Og en dag er det tomt. Foto: NAF

Start krever mye energi

– Følger man NAFs laderåd kan alle klare å koble til en batterilader. Det er en billig forsikring for å få start på bilen, samtidig som det forlenger levetiden på batteriet, sier Svendsen, i en pressemelding.

Småkjøring fører til at energien man brukte på å starte bilen ikke erstattes av bilens egne ladesystemer når man kjører. Det betyr at man tapper batteriet for strøm hver gang man bruker bilen på korte turer. Resultatet blir til slutt startproblemer.

– Det krever mye energi å starte en bilmotor og du klarer ikke å lade batteriet nok på en kort tur. En god batterilader er ikke spesielt kostbar, men er en god garanti for å unngå startvansker, sier Svendsen.

– Må batteriet byttes når det har vært flatt?

Gjelder også elbiler

Han legger til at mange nye biler også har elektronikk som trekker strøm når de står stille.

– Å ha en ny bil er derfor ikke noen garanti mot startvansker, forklarer Svendsen.

Mange opplever også å ikke få start på elbilen fordi batteriet er flatt – og det til tross for at fremdriftsbatteriet er fulladet.

– Mange elbilister glemmer at også elbilen har et startbatteri. Det skal starte bilens elektronikk, samtidig som det styrer ulike systemer i bilen. Dersom dette batteriet er tomt, vil ikke elbilen starte og man blir stående, sier Svendsen.

Derfor bør du være forsiktig før du hjelper naboen

Her er NAFs fem laderåd: Et friskt batteri skal ha en hvilespenning på 12,7 volt med motoren avslått. Lad batteriet dersom hvillespenningen er lavere. Har du et multimeter, eller et voltmeter, kan du enkelt kontrollere spenningen. Still apparatet på likestrøm (Vdc) og sett den røde pinnen til pluss og den sorte til minus. Koble til laderen dersom batteriet har en spenning på under 12,7 volt. Koble til pluss først (rød klemme på laderen), deretter minus (sort klemme på laderen). Til slutt kobler du laderen til en stikkontakt. Lad batteriet til det er fulladet. For å koble fra laderen gjør du motsatt av hva du gjorde når du koblet den til. Les instruksjonboken til bilen din og til laderen du skal bruke slik at du får stilt inn korrekte ladeprogram. Har du elbil skal du følge anvisningene for batterilading som står i instruksjonsboken

