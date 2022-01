NRK: Regjeringen fjerner rødt nivå på videregående skole

Det bekrefter statssekretær Halvard Hølleland (Ap) overfor NRK.

– Vi vil endre trafikklys i vidaregående frå rødt til gult. Det må være et gult nivå som gjør det mulig for elevene å være mye til stede, samtidig som vi sikrer smittevern, sier han til kanalen.

Fakta om rødt og gult nivå i skoler og barnehager For barnehagene: Barna deles inn i grupper (kohorter) og disse holdes mest mulig atskilt. Ulike lekeområder ute. Ansatte må også holde avstand og begrense fysiske møter. For barneskolen: Klassen regnes som en kohort. Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses så langt det er mulig. Ulike lekeområder ute. Ansatte må også holde avstand og begrense fysiske møter. For ungdomstrinnet: Klassen regnes som en kohort. Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses så langt det er mulig. Elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse. For videregående skole: Rødt nivå betyr at elevene deles i mindre grupper og skolene vurderer behovet for delvis digital undervisning. Kilde: NTB

Videregående skoler i Norge har vært på rødt nivå siden regjeringen innførte en rekke strenge tiltak i desember i fjor.

Statsminister Jonas Gahr Støre bekreftet til TV 2 før helgen at det vil komme endringer på enkelte koronatiltak i løpet av denne uken.

De nåværende tiltakene varer til 14. januar, men rødt nivå på videregående vil altså endres tidligere.

Hølleland sier at de har gitt nasjonale helse- og utdanningsstyresmakter i oppdrag å lage et nytt gult nivå for å få flere elever mer på skolen.