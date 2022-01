Seier for opposisjonen på Chávez' hjemmebane

Arreaza, en tidligere svigersønn av Chávez, skriver på Twitter at det ifølge informasjonen han har fått ser ut til «at vi ikke lyktes».

Valgmyndigheten CNE har ikke kunngjort valgresultatene, men tapet vil være et betydelig nederlag for president Nicolas Maduros regjering i chavismo-bastionen Barinas.

Det er relativt ukjente Sergio Garrido som har vunnet for opposisjonen.

Opposisjonskandidaten Sergio Garrido blir ny guvernør i delstaten Barinas i Venezuela, hjemstaten til Hugo Chavez og en høyborg for hans sosialistbevegelse Foto: Matias Delacroix / AP / NTB

I november var Freddy Superlano opposisjonens utvalgte, men etter fem uker med valgkamp ble han diskvalifisert under opptellingen av stemmene. Da ledet han med litt mindre enn et prosentpoeng mot Argenis Chávez, bror av Hugo, som stilte til gjenvalg. Han sa opp som guvernør etterpå, og Arreaza ble valgt som regjeringspartiets kandidat.

Dette var det første guvernørvalget på mer enn to tiår i delstaten uten noen fra Chávez-familien som kandidat. Superlanos diskvalifisering førte til flere spørsmål rundt uavhengigheten til det venezuelanske valgsystemet, etter det som var det første valget på mange år der de fleste partiene stilte kandidater.

Delstaten har lenge vært dominert av chavismo-bevegelsen. I tillegg til Argenis Chávez, har også broren Adán Chávez og faren Hugo de los Reyes Chávez alle vært guvernører i tiden etter 1998.

Men glansen til den avdøde presidenten, som grunnla sosialistbevegelsen som dominerer Venezuela, viste seg å ha falmet, både i november og på søndag. Etter den første valgrunden sa innbyggere at mange i Barinas er sinte over å i mange år ha slitt med drivstoffmangel, svikt i grunnleggende tjenester som vann og elektrisitet, et vaklende helsevesen og matmangel.