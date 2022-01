Stephan overlevde brannen i New York: – I morgen kommer de til å spørre meg «Pappa, hvor er vennene mine?»

Søndag brant det kraftig i en boligblokk i Bronx i New York. Minst 19 personer er døde og 63 skadd. Ni av de omkomne er barn.

Taxisjåfør Stephan Beauvogui (50) bor i boligblokken. Han er én av dem som var vitne til den tragiske hendelsen søndag, og som kom seg vekk fra stedet i tide.

– Flere ropte om hjelp, vi klarte ikke å komme oss ut, forteller Beauvogui søndag.

Ingen brannstiger

50-åringen bor i fjerde etasje i bygningen, og har bodd der i nesten syv år sammen med familien sin. Søndag måtte de flykte fra den røykfylte boligblokken.

BRANN: Flere beboere knuste vinduene sine i et forsøk på å få inn nok luft. Brannen som oppstod i boligblokken i New York søndag, har tatt minst 19 menneskeliv. Foto: Scott Heins / AFP Les mer Brannen i boligblokken i Bronx i New York har tatt minst 19 menneskeliv. Dødstallet ventes å stige. Foto: Scott Heins / AFP Les mer

Han er fortvilet over hendelsen, og forteller at situasjonen kunne endt fatalt dersom han familien ikke hadde kommet seg ut i tide.

– Se på bygningen. Det er ikke noen brannstiger, sier Beauvogui fortvilet til fremmøtte journalister søndag.

Beauvogui forteller at han måtte bruke trappene i blokken som rømningsvei.

– Det var vanskelig, for jeg kunne ikke se noe, fortsetter han.

På grunn av røyken?

– Ja, på grunn av røyken. Og det var ikke lite, det var veldig mye. Jeg tok hånden til kona mi og vi fant en vei ned.

– «Pappa, hvor er vennene mine?»

FLYKTET: Foto: Stephan Beauvogui (50) og hans familie måtte rømme via trappeoppgangen i boligblokken som brant søndag. Ifølge 50-åringen, har ikke blokken brannstiger, og veien ut ble derfor vanskelig.

Sønnene hans på seks og ni år var også i bygget. De er i god behold, men fire av nabobarna ble sendt til sykehus.

Det siste han har fått høre er at en av dem er død.

Beauvogui bryter ut i gråt.

– Hva skal jeg fortelle barna mine nå? I morgen kommer de til å spørre meg «pappa, hvor er vennene mine?», forteller han.

Brannårsaken klar

Brannalarmen gikk først i tredje etasje i bygget, som har totalt 19 etasjer. Ifølge etterforskere startet brannen i andre og tredje etasje.

Dan Nigro, kommissær for brannvesenet, sier at brannen hadde opprinnelse i en ødelagt varmeovn. Døren til leiligheten hvor brannen oppstod ble stående åpen, som førte til at både brannen og røyken spredte seg oppover til resten av bygget.

Brannkonstablene som gjennomsøkte bygget fant omkomne personer i hver eneste etasje i bygget, og mange var ikke ved bevissthet som følge av hjertestans og mangel på oksygen.

Nyhetsbyrået AP skriver at flere beboere som var fanget i leilighetene sine måtte knuse vinduer for å få nok luft. Flere stappet våte håndklær under dørene sine i et forsøk på å hindre røyken i å komme inn.

– En av de verste i moderne tid

Brannen er den verste på over 30 år, skriver NBC New York. Det er ventet at dødstallene vil stige.

Rundt klokken 13 lokal tid, to timer etter at brannalarmen gikk, var brannen slukket.

– Dette kommer til å bli en av de verste brannene vi har vært vitne til i moderne tid i New York, sa borgermester Eric Adams på en pressekonferanse søndag.

Sist gang en brann rammet fler i New York var i mars 1990 da en påsatt brann tok livet av 87 personer, også i Bronx.