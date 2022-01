Cavani har gitt Rangnick klar beskjed om fremtiden

De siste ukene har det svirret rykter hvorvidt Edinson Cavani skulle bli værende i Manchester United eller dra videre i januarvinduet.

Uruguayaneren har blitt koblet til blant annet Barcelona, og det har vært rapportert at han er en av flere misfornøyde United-spillere etter en svært dårlig sesong.

Ralf Rangnick har ikke vært i tvil om at han ønsker å beholde Cavani. Spissens kontrakt går ut i sommer.

– Jeg har fortalt ham at jeg desperat ønsker at han blir værende til slutten av sesongen, og det vet han. Han vet hvor høyt jeg verdsetter ham og hvor dyp og stor respekt jeg har for ham, slo Rangnick fast før Uniteds tap mot Wolverhampton for én uke siden.

På en pressekonferanse før FA-cupoppgjøret mot Aston Villa mandag kveld sier Rangnick at Cavani er motivert til å bli i klubben ut sesongen.

– Jeg sa ikke til Edi at han ikke kunne dra. Det jeg sa var at dersom det var opp til meg ville jeg at han skulle bli. Jeg hadde en samtale med ham på kontoret mitt og vi snakket sammen i en halvtimes tid. Han sa til meg at han definitivt blir. Han ønsker å bli til slutten av sesongen og sa at jeg kan stole på ham, sier Rangnick.

–Ikke bare fordi jeg ønsker at han skal bli, men han sa det til meg uoppfordret. Han er klar til å spille, men om han ikke spiller vil han også være den beste rollemodellen han kan for de yngre spillerne.

Cavani har slitt med skader denne sesongen, og har bare scoret to mål i Premier League. Men Rangnick er glad for at veteranen blir ut sesongen - minst.

– Dette er gode nyheter for oss for med hans erfaring, mentalitet og arbeidsmoral er han en av de som virkelig kan være en rollemodell for yngre spillere.

