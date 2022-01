Nilsson med kollaps: – Jeg prøvde å være en gullfisk

Søndag vant Marte Olsbu Røiseland sitt tredje renn for helgen i Oberhof, og svenske Hanna Öberg ble nummer to. Men for lagvenninen Stina Nilsson ble det en tung dag.

For snart to år siden valgte Nilsson å ofre topplasseringer i langrennssporet for å prøve lykken i skiskyting.

Stina Nilsson. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Hun gikk ut på 14. plass i jaktstarten, og etter fem treff på første skyting var 28-åringen helt oppe på en femteplass. På den andre liggende skytingen ble det én bom.

På stående skyting derimot gikk det skeis for Nilsson. Det ble tre bom på begge skytinger, og dermed sju totalt.

Det holdt bare til en 44. plass for Stina Nilsson.

– Jeg prøvde å tenke at jeg var en gullfisk, og glemme skytingene mine så fort jeg forlot standplass. Og det gjorde jeg, for når jeg kommer til siste skudd trodde jeg virkelig det var en ny sjanse, sa Nilsson ifølge Expressen.

Det gikk altså ikke for svensken.

– Dagsformen var dårligere i dag og da har jeg vanskelig for å finne en god pusterytme mellom skuddene og i stående skudd er det så små marginer at man må trykke til rett tid, og det klarte jeg ikke i dag, erkjente hun.

Stina Nilssons beste plassering i verdenscupen i skiskyting er en tiendeplass som hun tok i jaktstarten i Hochfilzen før jul.

Det var i mars 2020 at Stina Nilsson offentliggjorde at hun ville skifte idrett.

Hun har to VM-gull og et OL-gull som langrennsløper.

– Jeg har ikke vært redd for det. Uansett hvordan dette kommer til å gå, så kommer jeg aldri noensinne til å angre på mitt valg. For så kjekt som jeg bare har hatt det denne korte perioden i livet og det jeg nå vet kommer fremover, gjør at jeg aldri kommer til å angre. Det får gå som det går, sa Nilsson i et stort intervju med Sportbladet i juli 2020.