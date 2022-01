Nå har du tre valg, Raymond!

Fredag 6. november 2020 gjennomførte byrådet med Raymond Johansen i spissen sosial nedstengning av Oslo.

Ølkranene ble stengt og åpnet ikke igjen før over et halvt år senere samtidig med treningssentre, svømmehaller og andre tilbud.

Dette var ikke første gang byrådet innførte lokalt skjenkeforbud.

Gruppeleder i Høyres bystyregruppe I Oslo, Anne Haabeth Rygg Foto: Stian Lysberg Solum

Utelivet i Oslo var også stengt mellom 21. mars og 6. mai i 2020 etter at fire kontrollører i løpet av noen hektiske timer skal ha kontrollert 250 skjenkesteder til fots og fra bil.

De konkluderte med at skjenkestedene ikke tok smittevernkravene på alvor, og over 8000 skjenkesteder med kommunal skjenkebevilling måtte stenge.

Det var en omstridt avgjørelse.

Forbud

Nå er det stengt igjen. Også denne gangen er avgjørelsen omstridt, men denne gangen var det regjeringen som tok avgjørelsen.

Byrådslederen på sin side oppfordret i slutten av november Oslofolk til å gå på julebord og drikke øl, samtidig som det ble registrert 6000 nye smittede i Oslo. Det var ny rekord hittil i pandemien.

Enten var han ikke klar over smitterekorden, eller så mener han at vi kan holde samfunnet åpent med langt høyere smittetall nå som de fleste er vaksinert.

Uken etter økte smittetallene ytterligere uten at byrådslederen strammet inn, men det gjorde regjeringen.

Først ble det innført tidligere skjenkestopp, og fra 15. desember har det vært forbudt å servere øl og vin til maten over hele landet.

Oslos mentale helse

Under den lokale skjenkestoppen i fjor vinter var det i noen uker på nyåret nasjonalt skjenkeforbud.

Da valgte stortinget å overkjøre regjeringen og forbudet ble avviklet, men i Oslo ble det videreført.

Det var da byrådslederen i et intervju sa han var bekymret for Oslofolks mentale helse. «Vi ser alt for godt at tiltaksbyråden er for tung. At folk nå har levd lenge nok i en stengt by. Jeg er oppriktig bekymret for at Oslo nå nærmer seg et bristepunkt.»

Han var tydelig på at han ikke likte at regjeringen bestemte over Oslo.

«Fra neste uke må Oslo kommune få tilbake kontrollen på våre egne tiltak. Det kommer jeg til å være tydelig på overfor regjeringen, og det tror jeg regjeringen vil ha stor forståelse for» sa han.

Bristepunktet

Hvis Oslo nærmet seg bristepunktet for snart ett år siden må det være lov å spørre hvor vi er i dag, for det er ingen tvil om at byrådslederen har passert sitt eget bristepunkt.

I et oppsiktsvekkende intervju med VG nylig gikk han langt i å undergrave Helsedirektoratets troverdighet når han stilte spørsmålstegn ved begrunnelsen for det nasjonale skjenkeforbudet vi nå har.

Det kunne han som landets mektigste lokalpolitiker ha spart seg. Hvis han er oppriktig nysgjerrig på hvor mange ordinære intensivsenger det er ved sykehusene i Norge, og hva reservekapasiteten er, kan han lett finne ut av det uten å gå omveien via landets største avis.

Med mindre han var mer opptatt av oppmerksomhet enn av svaret.

I stedet for å undergrave troverdigheten til helsemyndighetene burde han heller fortelle Oslofolk hva byrådets plan er når det nasjonale skjenkeforbudet omsider oppheves.

Verktøy til rådighet

Hvis han velger å videreføre det lokalt vil det være en innrømmelse av at oppfordringen fra før jul om å gå på julebord og drikke øl var lite gjennomtenkt.

Hvis han gjenåpner kranene for alle vil det være en kraftig kritikk av Ap-regjeringens koronahåndtering generelt og statsminister Jonas Gahr Støre spesielt.

Et tredje alternativ er å benytte anledningen kommunen nå har til å videreføre skjenkeforbudet, men ta koronasertifikatet i bruk slik at serveringssteder og kulturtilbud kan åpne opp og ønske fullvaksinerte og alle som er naturlig immune etter å ha hatt korona velkommen inn.

Det er helt og holdent opp til byrådslederen. Vil han bruke verktøyene han har til rådighet for å åpne opp?

Det krever vi og titusenvis av ansatte som i dag ikke vet når de kan vende tilbake på jobb, eller om arbeidsplassen i det hele tatt eksister når det åpner opp igjen, svar på.

