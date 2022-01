RB: Sarr hevder han vil tilbake til Norge

Babacar Sarr (30) hevder han vil komme tilbake til Norge for å avslutte saken mot ham.

Babacar Sarr har vært etterlyst i to år. Han ble i 2017 anmeldt for voldtekt, men senere frikjent i retten. Påtalemyndigheten anket avgjørelsen, men saken er blitt utsatt og foreløpig ikke kommet opp for retten.

Sarr er etterlyst over hele verden fordi han ikke har møtt opp i ankesaken.

Nå har han brutt stillheten overfor Romsdals Budstikke.

– Jeg ville virkelig komme tilbake til Norge fra første dag for å avslutte saken. Jeg vil komme på egen hånd, ikke bli arrestert av politiet og tatt med til Norge. Jeg ønsker å reise fra mitt eget land til Norge og avslutte dette. Jeg er ikke kriminell og kommer aldri til å bli det, skriver Sarr til avisen.

– Det faktum at jeg er etterlyst av Interpol, er ikke rettferdig, jeg ser ingen grunn til at de skal gjøre det. Det påvirker meg selvfølgelig, fordi det førte til at jeg mistet jobben min i fotballen. Til min død vil jeg ikke akseptere å være skyldig i noe jeg ikke har gjort. Jeg har ikke gjort noe galt. Jeg er ikke kriminell og kommer aldri til å bli det, skriver han videre.

Selv om Sarr ble frikjent i tingretten ble han dømt til å betale oppreisningserstatning på 150.000 kroner til Kamilla Visnes.

– Det er kanskje den verste dagen i mitt liv. Jeg leste en dom der en fagdommer ville dømme ham til fengsel, mens to lekdommere også trodde det hadde skjedd en voldtekt, men at de ikke var sikre nok. Det føltes som om det kostet 150.000 kroner å voldta meg. Det tok tid før jeg kom meg etter den dagen, har Visnes fortalt TV 2 tidligere.

Visnes' bistandsadvokat John Christian Elden har liten tro på at Sarr vil dukke opp i Norge med det første.

– Det er glimrende at han nå igjen sier han kommer frivillig til retten for å stå til rette for voldtektssaken. Jeg tror det når jeg ser ham i Norge, siden han har sagt det tidligere, skriver Elden i en epost til Romsdals Budstikke.