Ødegaard og Arsenal på hodet ut av FA-cupen

Championship-klubben Nottingham Forest ble for sterke for høytflyvende Arsenal allerede i 3. runde av FA-cupen.

Nottingham Forest - Arsenal 1-0

Arsenal har vært gode i Premier League den siste tiden, og har også tatt seg til semifinalen i ligacupen. Men søndag skulle Arsenal med Martin Ødegaard fra start få trøbbel i FA-cupen borte mot Nottingham Forest.

For det sprudlet ikke på samme måte mot Championship-laget som det har gjort i serien. Arsenal skapte omtrent ikke store sjanser, og Forest forsvarte seg heroisk.

Etter 83 minutter eksploderte det på City Ground. Ryan Yates slo et perfekt innlegg til Lewis Grabban, som styrte inn 1-0 for Nottingham Forest.

Det ble også kampens eneste mål, og dermed er Arsenal ute allerede i 3. runde av FA-cupen. The Gunners vant turneringen i 2020.

– De vant, de scoret et mål og vi gjorde ikke. Vi var ikke gode nok og vi må beklage for det. Jeg vil ikke bruke unnskyldninger, for jeg forventer at laget jeg tar ut gjør det bedre, og når det ikke skjer så ryker man ut, sier Arsenal-manager Mikel Arteta.



I Nottingham Forest-leiren var stemningen god.

– Dette var godt. Vi gjorde en godt gjennomført kamp, og fortjente det selv om vi ikke hadde mange sjanser, sier målscorer Grabban til ITV.

Nå venter nok en tøff hjemmekamp i FA-cupens fjerde runde. Leicester kommer på besøk.

– Det blir også en tøff kamp, og vi må være på vårt beste for å ta oss videre, sier den tidligere Premier League-spissen.

Forest-manager Steve Cooper var stolt etter bragden.

– Vi fortjente dette. Vi møtte et veldig godt lag, men vi hadde en plan. Jeg er stolt av spillerne mine, sier han.

Frustrert etter tidlig bytte

Mikel Arteta var tilbake på trenerbenken etter å nylig å ha blitt koronasmittet. Han mønstret et sterkt lag, men sparte som Aaron Ramsdale og Kieran Tierney.

Likevel slet Arsenal på City Ground, og skapte få sjanser mot Championshi-laget. Mikel Arteta var såpass misfornøyd at han byttet ut Nuno Tavares etter 35 minutter til fordel for Tierney.

Portugiseren var ikke blid, og kastet fra seg hanskene i frustrasjon. Han ville heller ikke snakke med trenerteamet da han satt seg på benken.

Men London-laget så ikke nevneverdig bedre ut etter pause. Faktisk var Eliteserien-kjenning Philip Zinckernagel, som tok seriegull med Bodø/Glimt i 2020, nær å sende Forest i ledelsen, men Bernd Leno stoppet dansken.

Forest var ikke langt unna etter timen, da Manchester United-utlånte James Garner testet Leno på frispark.

SLET: Martin Ødegaard briljerte ikke i den helhvite Arsenal-drakten mot Nottingham Forest. Foto: DANIEL LEAL

Markerte med hvite drakter

Arsenal være nære på å skape store sjanser, med Eddie Nketiah og co. klarte ikke å ta vare på mulighetene.

Istedenfor smalt det i andre enden da Lewis Grabban sendte Forest foran, og da stormet en titalls fans banen.

Arsenal ropte på hands i en situasjon i forkant, men den var ikke kvalifisert nok til å blåse på mente dommeren.

Grabbans scoring ble også kampen eneste scoring.

Bortelaget stilte med helhvite drakter for anledningen som en del av en kampanje som heter "No More Red". Det var for å markere mot knivdrap av ungdommer i London. I 2021 ble 27 tenåringer drept av kniv i den engelske hovedstaden - det høyeste tallet siden 2008.

Notingham Forest fikk en tøff trekning, og møter Leicester på hjemmebane i FA-cupens 4. runde i løpet av helgen 4. - 7. februar. Brendan Rodgers menn vant turneringen i fjor.

