Raymond Johansen: – Må se om smittetallene er for lave

Byrådslederen i Oslo mener vi kanskje må revurdere strategien i møte med omikron, og tar til orde for et høyere smittetrykk.

– Det paradoksale vi nå må se på er om smittetallene er for lave noen ganger, og om vi drar problemet foran oss, sier Raymond Johansen til TV 2.

Hovedstaden har hatt et stabilt høyt smittetrykk de siste dagene. Men, byrådslederen i Oslo mener omikron har endret spillereglene og tar derfor til orde for høyere smittetrykk.

– Et godt poeng

– Mange sier, også FHI og helsedirektoratet, at vi må regne med å bli smittet. Hvis smittetallet er for lavt og antallet som ikke er smittet fortsatt er veldig høyt, betyr det at vi drar på oss store utfordringer i månedene framover.

REVURDERER STRATEGI: Selv om smittetallene er høye i Oslo, stiller byrådslederen spørsmål ved hvorvidt det egentlig bør være høyere. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Han sier det kan være å foretrekke et høyere smittetall i en periode der immuniteten er høy etter vaksinene.

Fagdirektør i FHI, Frode Forland, er enig i at det er et godt argument.

- Vi ønsker jo å finne et balansepunkt i forhold til smittetallet som ikke presser helsetjenesten så mye , men det er for så vidt et godt poeng. Når vi har god immunitet i befolkningen er det lettere å håndtere et høyt smittetrykk.

Ikke bekymret

Johansen påpeker at han lytter til fagmyndighetene.

FHI og Helsedirektoratet har lenge ment at vi må forsinke spredningen av omikron, for å forsinke antall innleggelser, og dermed avlaste et presset helsevesen.

– Vi må ha et helsevesen som er i stand til å løse dette, men heldigvis er det sånn at omikronviruset viser seg å være mindre farlig, sier Johansen.

– Men et smittetall på over 1000-tallet daglig, bekymrer ikke det deg?

– Nei, det gjør egentlig ikke det. Jeg opplever at vi har god kontroll.

Han sier at belastningen på helsevesenet i Oslo ikke oppleves like stor.

Utfordrende karanteneregler

Johansen stiller også spørsmål rundt karantenereglene.

– Det er en utfordring i og med at mange er i karantene fra jobb, fordi man har vært usikekr på konsekvensen av omikron og hvor farlig det er. Til nå har man for sikkerhetsskyld satt nærkontalter i karantene.

– Men, det er ingen tvil om at når så mange er smittet og så mange i karantene i offentlig helsevesen, skole og næringslivet, blir rammet av det.