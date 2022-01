Olsbu Røiseland overlegen igjen - tok helgens tredje seier

Under utfordrende værforhold med tett snødriv skulle Marte Olsbu Røiseland forsvare et forsprang på sju sekunder på søndagens jaktstart etter fredagens sprintseier.

31-åringen gikk imidlertid i ensom majestet fra start til mål, og vant jaktstarten i Oberhof. Det til tross for at det ble to bom.

Dermed endte det med helgens tredje strake seier for Olsbu Røiseland. I tillegg til sprintseieren vant hun også mixed stafett lørdag med det norske laget.

– Dette er veldig deilig. Jeg var motivert til å få det til i dag. Jeg var startnummer en å jakstarten i Frankrike også, men da fikk jeg det ikke til og var irritert på meg selv. Jeg ville få det til i dag og vise at jeg kan gjøre gode løp alene i front. Jeg gjorde det jeg skulle i dag, sier Olsbu Røiseland til TV 2.

Det tunge været skapte trøbbel, men det løste Olsbu Røiseland.

– Jeg skulle gjerne ha ligget i ryggen på noen, og planen var å bli tatt igjen. Jeg følte jeg løste det bra, og er fornøyd med innsatsen på skytebanen, sier hun.

– Hvordan er det å være Marte Olsbu Røiseland om dagen?

– Det er veldig deilig, og jeg tar med meg all erfaringen jeg kan. Jeg visste at Oberhof ble generalprøven før OL, da er det deilig å lykkes her.

Hanna Öberg ble nummer to, 33.4 sekunder bak, mens Dzinara Alimbekava kom på tredjeplass. Ingrid Landmark Tandrevold ble nummer ni med fem bom.

Landlagssjef Per Arne Botnan lover langt på ve OL-plass for Tandrevold.

– Hu har prestert innenfor kravene og vi trenger jo nok til stafettlag, så det ser seg vel selv, sier han.

God start

Marte Olsbu Røiseland vant fredagens sprint, og gikk først ut på den 10 kilometer lange jaktstarten søndag i Oberhof. Hun hadde sju sekunder å gå på til Julia Simon. Hanna Sola ble nummer to på sprinten, men stod over etter en sår hals satt henne ut av spill.

Ingrid Landmark Tandrevold var femte beste på sprinten og startet 23 sekunder bak.

Olsbu Røiseland skjøt en strålende førsteserie, og hadde en ledelse på 36.9 sekunder til Hanna Öberg. På andre liggende skyting ble det én bom, men ledelsen var likevel på 25.8 sekunder.

Beholdt roen

På tredje skyting ble det også en runde, og da hadde Kristina Reztsova muligheten til å knappe innpå. Men russeren sprakk og bommet tre ganger.

Dermed var det Hanna Öberg som kunne true Olsbu Røiseland før siste skyting, og svensken tok innpå frem til standplass.

Der leverte Olsbu Røiseland strålende, og skjøt fullt hus. Dermed gikk hun kontrollert inn til seier.

ida Lien og Karoline Knotten var de øvrige til start. Lien ble nummer 19, mens Karoline Knotten endte på 54. Tiril Eckhoff er ikke med til Oberhof.

Lørdagen vant Norge mixed staffett med Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Ingrid Landmark Tandrevold og Marte Olsbu Røiseland.