Blodige scener etter fælt sammenstøt

Isaac Palazón måtte gå blødende av banen etter at han ble sparket i hodet.

Rayo Vallecano - Real Betis 1-1

Rayo Vallecano-spiller Isaac Palazón sylblødde da han fikk knottene til Real Betis-back Alex Moreno i hodet. Dommer Alejandro Muniz lot spillet gå etter duellen, men ga til slutt rødt kort til en protesterende Moreno.

Oppgjøret endte uavgjort, etter mål av Sergio Canales og Iván Balliu. Canales scoret kampens første for Real Betis, mens Balliu sto for hjemmelagets utligning.

Hodeskade og rødt kort

Det ble kun ett mål i førsteomgang, men det var langt i fra det eneste som skjedde. En helt annen situasjon stjal oppmerksomheten.

Vallecano-ving Palazón gikk etter en ball med hodet først. Real Betis sin venstreback, Alex Moreno, forsøkte seg på samme ball med knottene hevet.

Det ble et skrekkelig sammenstøt, da Palazón vant ball og fikk Morenos venstrefot rett i hodet. Vingen lå lenge nede mens blodet rant fra hodet, men dommer Muniz vinket spillet videre.

Etter lange krangler frem og tilbake fra begge lag, endte Moreno til slutt opp med å få det røde kortet, til store Betis-protester. Heldigvis var ikke skaden like ille som først antatt, og Palazón kunne fortsette å spille kampen.

– Det er ikke fryktelig stygt i utgangspunktet fra Moreno. Palazón er langt nede med hodet, og så går det veldig fort, sa TV 2s kommentator, Sverre Ruud Ellingsen om hendelsen.

Helt i slutten av omgangen, sto det 0-1 for et Real Betis med ti mann. Blåtrøyene rullet opp på elegant vis, og Sergio Canales kunne til slutt sette ballen på åpen kasse etter et flott innlegg av Arsenal-utlånte Héctor Bellerín.

Vallecano-press i andre omgang

Utligningen satt for hvittrøyene etter 25 minutter inn i andre omgang. Radamel Falcao headet først i stolpen, men på returen sto høyreback Iván Balliu og hamret ballen i nettaket.

Hjemmelaget fortsatte å presse på for seiersmålet, men så ikke sjansene sine anvendet til mål.

Avslutninger fra Bébé, Falcao og Sergio Guardiola ble alle reddet eller gikk til side for mål, og Vallecano klarte ikke å utnytte fordelen med en ekstra spiller.

Oppgjøret endte 1-1, og for Rayo Vallecano betyr det at de fortsatt ikke har tapt på hjemmebane denne sesongen.

Real Betis forblir på en tredjeplass, men resultatet åpner for at de kan miste posisjonen sin til Atlético Madrid om de skulle beseire Villareal i kveld.

