Nå åpner slusene: – Det blir heftig

Atmosfæriske elver er lange transportårer for vanndamp i luften over oss.

Til enhver tid svever det et titalls atmosfæriske elver over oss. Disse er viktige for å transportere fuktighet i atmosfæren, og dermed en viktig del av klimasystemet. Noen av dem stopper opp over Norge og kan gi store mengder nedbør over lengre tid.

Atmosfæriske elver er typisk om lag 2000 kilometer lange og 300–500 kilometerer brede. Tropiske luftmasser blir fraktet til våre breddegrader ved hjelp av kraftige vinder i atmosfæren, og når luftmassene kommer til Norge blir vanndampen omgjort til regn.

Når fuktige luftmasser kommer til Norge, gjør fjellene at luften presses oppover. Da vil den samtidig bli avkjølt, og vi får mer kondensering; vannmolekylene klumper seg lettere sammen. Vanndamp blir til skyer, skyer blir til regn, og regn blir til kraftigere regn. Denne prosessen kalles for orografisk nedbør, og er en av de viktigste grunnene til at Vestlandet er så vått.

Dette skjer også når atmosfæriske elver fører med seg varm og svært fuktig luft langt mot nord. Fjellene i Norge er imidlertid ikke høye nok til at vanndampen i de tropiske luftmassene kan bli til snø, så all nedbør treffer bakken som regn.

Det som gjør atmosfæriske elver ekstra skumle, er at de flytter seg lite når de først treffer land. Derfor gir de store mengder regn over lengre tid på et mindre område. Meteorologisk institutt sender ofte ut farevarsel for regn når en atmosfærisk elv er på vei til Norge. Typiske konsekvenser av nedbøren fra atmosfæriske elver er flom og jordskred.

Kilde: Store Norske Leksikon (SNL)